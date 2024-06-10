Національна команда України та ще понад два десятка збірних на старті чемпіонату Європи 2024 року. На груповому етапі учасників змагань розділили на шість квартетів команд. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Україна потрапила до групи E. Компанію "синьо-жовтим" там складуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Підопічні Сергія Реброва розпочнуть Євро-2024 з поєдинку проти збірної Румунії 17 червня. Натомість в другому турі збірна України зустрінеться зі Словаччиною (21 червня). Завершуватимуть же груповий етап "синьо-жовті" протистоянням зі збірною Бельгії (26 червня).

Господарка чемпіонату – збірна Німеччини – автоматично потрапила до групи A. Бундестім у матчі-відкриття турніру зустрінеться з Шотландією в Мюнхені. Поєдинок на тамтешній "Альянц Арені" запланований на вечір 14 червня (22:00).

Із кожної групи до 1/8 фіналу гарантовано потраплять по дві найкращі команди. Натомість з шести третіх у кожному з квартетів збірних у плей-офф пройдуть ще чотири колективи. Стадія 1/8 фіналу розпочнеться 29 червня, а фінал турніру запланований на 14 липня.

Склад усіх груп чемпіонату Європи-2024:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія

Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

Раніше ми писали про те, що Олімпійська збірна України обіграла Панаму.