Американська корпорація Apple на конференції WWDC 2024 у Каліфорнії представила свою систему генеративного штучного інтелекту - Apple Intelligence.

Генеративний штучний інтелект, аналог ChatGPT, буде вбудований в операційні системи компанії на комп'ютерах та мобільних пристроях, включаючи телефони iPhone та шоломи віртуальної реальності Apple Vision Pro. Також він буде вбудований у голосовий помічник Siri.

Крім генерації тексту Apple Intelligence зможе генерувати зображення.

Функції Apple Intelligence:

пріоритизація повідомлень;

створення малюнків у трьох стилях: ілюстрація, анімація або скетч;

складні голосові команди;

проапгрейдили Siri. Вона зможе розуміти що відбувається у вас на екрані;

переписувати повідомлення/ листи;

давати коротку виписку з тексту;

видаляти будь-який об'єкт з фото по тапу, у тому числі інших людей;

робить замітки за результатом звукозапису;

нейромережа буде розуміти будь-яку мову, працювати з текстом (перекладати, переписувати) в будь-якому додатку.

AI бачитиме всі дії користувача на пристрої, а тому розумітиме контекст і зможе розуміти та виконувати будь-які команди.

Обробка всієї особистої інформації буде у реальному часі без її збирання.

Крім своєї генеративної мережі, Apple надасть користувачам можливість користуватися в додатках найпопулярнішим з таких інтелектів ChatGPT. Доступ буде надано безкоштовно та без необхідності реєстрації на сайті розробника ChatGPT, компанії OpenAl.

Apple Intelligence буде доступна в iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia для користувачів у США влітку та англійською мовою. Пізніше компанія додасть підтримки інших мов та країн. ChatGPT буде підключено "пізніше у 2024 році".

Раніше Apple представила нові iPad Air та iPad Pro.