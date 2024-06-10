Apple представила свій генеративний штучний інтелект [ Редагувати ]
Американська корпорація Apple на конференції WWDC 2024 у Каліфорнії представила свою систему генеративного штучного інтелекту - Apple Intelligence.
Генеративний штучний інтелект, аналог ChatGPT, буде вбудований в операційні системи компанії на комп'ютерах та мобільних пристроях, включаючи телефони iPhone та шоломи віртуальної реальності Apple Vision Pro. Також він буде вбудований у голосовий помічник Siri.
Крім генерації тексту Apple Intelligence зможе генерувати зображення.
Функції Apple Intelligence:
- пріоритизація повідомлень;
- створення малюнків у трьох стилях: ілюстрація, анімація або скетч;
- складні голосові команди;
- проапгрейдили Siri. Вона зможе розуміти що відбувається у вас на екрані;
- переписувати повідомлення/ листи;
- давати коротку виписку з тексту;
- видаляти будь-який об'єкт з фото по тапу, у тому числі інших людей;
- робить замітки за результатом звукозапису;
- нейромережа буде розуміти будь-яку мову, працювати з текстом (перекладати, переписувати) в будь-якому додатку.
AI бачитиме всі дії користувача на пристрої, а тому розумітиме контекст і зможе розуміти та виконувати будь-які команди.
Обробка всієї особистої інформації буде у реальному часі без її збирання.
Крім своєї генеративної мережі, Apple надасть користувачам можливість користуватися в додатках найпопулярнішим з таких інтелектів ChatGPT. Доступ буде надано безкоштовно та без необхідності реєстрації на сайті розробника ChatGPT, компанії OpenAl.
Apple Intelligence буде доступна в iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia для користувачів у США влітку та англійською мовою. Пізніше компанія додасть підтримки інших мов та країн. ChatGPT буде підключено "пізніше у 2024 році".
Раніше Apple представила нові iPad Air та iPad Pro.
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