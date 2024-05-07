Компанія Apple під час онлайн-презентації Let Loose представила нові моделі своїх планшетів - iPad Air та iPad Pro.

Компанія вперше за два роки оновила iPad Air і представила дві моделі з діагоналлю 11 та 13 дюймів. Раніше Apple не випускала 13-дюймових планшетів Air.

Обидві моделі отримали чип M2, який працює на 50% швидше, ніж попереднє покоління. Базова пам'ять для обох моделей становить 128 гігабайт, максимальна - терабайт.

Ціна 11-дюймового iPad Air починається від $599, 13-дюймового - від $799. Попередні замовлення приймають з 7 травня, гаджети з'являться у продажу 15 травня.

Моделі iPad Air 11" і 13" з чипом M2

Нові 11- та 13-дюймові iPad Pro отримали екран OLED (раніше були LCD-екрани). Товщина 13-дюймової моделі становить 5,1 міліметра, за заявою Apple, це найтонший пристрій в історії компанії. Товщина 11-дюймової моделі - 5,3 міліметра.

Обидві моделі Pro отримали найновіший процесор M4 (у попередньому поколінні використовувався чип M2). Крім того, Apple вперше представила матові Pro з нанотекстурним покриттям.

Крім нових потужних чипів M4 iPad Pro оснащений Ultra Retina XDR-матрицею з піковою яскравістю до 1600 ніт.

iPad Pro с чипом M4

Базова пам'ять для обох моделей Pro становить 256 гігабайт, а ціни починаються від $999 за 11-дюймову модель та від $1299 за 13-дюймову.

Найдорожча 13-дюймова модель iPad Pro з модулем 5G та нанотекстурним покриттям коштує $2599. Обидві моделі доступні для попереднього замовлення з 7 травня, а в магазинах з'являться наступного тижня.

Компанія також оновила камери та мікрофони на планшетах. В iPad Pro, як і в Air, фронтальна камера встановлена на довгій стороні екрану, що дозволяє здійснювати відеодзвінки при альбомному положенні пристрою.

iPad Pro с чипом M4

Новий iPad Pro одержав оновлені аксесуари. У клавіатури Magic Keyboard з'явилася алюмінієва підставка для долонь та кілька функціональних клавіш, які управляють системними можливостями. Наприклад, регулюванням яскравості.

Magic Keyboard для 11-дюймового планшета коштує $299, а для 13-дюймового - $349.

Magic Keyboard

Стилус Apple Pencil Pro тепер підтримує жести стиснення, пристрій отримав гіроскоп, що дозволяє художникам повертати пензель під час малювання, а також вібромотор. Крім того, розташування Pencil можна відстежувати за допомогою сервісу Find My.

У США Apple Pencil можна буде купити за $129.

Apple Pencil Pro