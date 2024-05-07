Apple представила нові iPad Air та iPad Pro [ Редагувати ]
Компанія Apple під час онлайн-презентації Let Loose представила нові моделі своїх планшетів - iPad Air та iPad Pro.
Компанія вперше за два роки оновила iPad Air і представила дві моделі з діагоналлю 11 та 13 дюймів. Раніше Apple не випускала 13-дюймових планшетів Air.
Обидві моделі отримали чип M2, який працює на 50% швидше, ніж попереднє покоління. Базова пам'ять для обох моделей становить 128 гігабайт, максимальна - терабайт.
Ціна 11-дюймового iPad Air починається від $599, 13-дюймового - від $799. Попередні замовлення приймають з 7 травня, гаджети з'являться у продажу 15 травня.
Моделі iPad Air 11" і 13" з чипом M2
Нові 11- та 13-дюймові iPad Pro отримали екран OLED (раніше були LCD-екрани). Товщина 13-дюймової моделі становить 5,1 міліметра, за заявою Apple, це найтонший пристрій в історії компанії. Товщина 11-дюймової моделі - 5,3 міліметра.
Обидві моделі Pro отримали найновіший процесор M4 (у попередньому поколінні використовувався чип M2). Крім того, Apple вперше представила матові Pro з нанотекстурним покриттям.
Крім нових потужних чипів M4 iPad Pro оснащений Ultra Retina XDR-матрицею з піковою яскравістю до 1600 ніт.
iPad Pro с чипом M4
Базова пам'ять для обох моделей Pro становить 256 гігабайт, а ціни починаються від $999 за 11-дюймову модель та від $1299 за 13-дюймову.
Найдорожча 13-дюймова модель iPad Pro з модулем 5G та нанотекстурним покриттям коштує $2599. Обидві моделі доступні для попереднього замовлення з 7 травня, а в магазинах з'являться наступного тижня.
Компанія також оновила камери та мікрофони на планшетах. В iPad Pro, як і в Air, фронтальна камера встановлена на довгій стороні екрану, що дозволяє здійснювати відеодзвінки при альбомному положенні пристрою.
iPad Pro с чипом M4
Новий iPad Pro одержав оновлені аксесуари. У клавіатури Magic Keyboard з'явилася алюмінієва підставка для долонь та кілька функціональних клавіш, які управляють системними можливостями. Наприклад, регулюванням яскравості.
Magic Keyboard для 11-дюймового планшета коштує $299, а для 13-дюймового - $349.
Magic Keyboard
Стилус Apple Pencil Pro тепер підтримує жести стиснення, пристрій отримав гіроскоп, що дозволяє художникам повертати пензель під час малювання, а також вібромотор. Крім того, розташування Pencil можна відстежувати за допомогою сервісу Find My.
У США Apple Pencil можна буде купити за $129.
Apple Pencil Pro
по темі
Apple може представити нові функції штучного інтелекту вже наступного місяця. Зазначається, що проект матиме переваги над своїми конкурентами
У світі технологій продукція Apple завжди привертала увагу своєю інноваційністю, продуманим функціоналом та стилем
Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило цифрову особу з використанням технологій штучного інтелекту
Майже чверть опитаних людей віком від 18 до 34 років ніколи не відповідає на вхідні дзвінки, які надходять на їхній телефон
Союзники передали Україні партію ракет до систем ППО Patriot. Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Україні передадуть прототипи артилерійських снарядів дальністю польоту 100 кілометрів. Про це генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив виданню Handelsblatt