Служба безпеки України (СБУ) проводить контррозвідувальні заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, а також в урядовому кварталі й прилеглих районах.

Про це повідомляє Telegram-канал СБУ.

Метою контррозвідувальних заходів є перевірка контрдиверсійного захисту державних об'єктів, у тому ж числі посилення безпеки мешканців Києва й осіб, щодо яких здійснюється охорона.

Під час заходів за участі представників Управління держохорони:

проводитимуться огляд територій, а також окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Мова йде про помешкання, офіси, закладів сфери громадського обслуговування;

здійснюватиметься перевірка громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

У тому ж числі можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.