СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва [ Редагувати ]
Служба безпеки України (СБУ) проводить контррозвідувальні заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, а також в урядовому кварталі й прилеглих районах.
Про це повідомляє Telegram-канал СБУ.
Метою контррозвідувальних заходів є перевірка контрдиверсійного захисту державних об'єктів, у тому ж числі посилення безпеки мешканців Києва й осіб, щодо яких здійснюється охорона.
Під час заходів за участі представників Управління держохорони:
- проводитимуться огляд територій, а також окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Мова йде про помешкання, офіси, закладів сфери громадського обслуговування;
- здійснюватиметься перевірка громадян, які перебувають на території урядового кварталу.
У тому ж числі можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години, - додає СБУ.
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