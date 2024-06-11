Кібератаки та спроби зриву. У таких умовах Швейцарія готується до саміту миру. Зустріч відбудеться вже цими вихідними в альпійському містечку Бюргеншток. Очільниця Федеральної Ради Швейцарії та міністр закордонних справ розповіли про підготовку до великої міжнародної конференції та очікування від саміту. Тож на що варто розраховувати? Про все детально - у нашому матеріалі.

Мальовничий курорт Бюргеншток у швейцарських Альпах готується прийняти поважних гостей. 15-16 червня у фешенебельному готелі міжнародні делегації обговорюватимуть українську формулу миру. Вона має стати основою врегулювання кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням росії.

Це буде перша конференція такого масштабу та представництва. Попередні зустрічі у Саудівській Аравії, Данії та на Мальті були підготовчими, на рівні державних радників. У Швейцарському форумі участь підтвердили 90 країн, багато будуть представлені на найвищому рівні.

Віола Амгерд, президент Швейцарії:

Наші найважливіші завдання такі: ми хочемо обговорити шляхи всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні на основі міжнародного права та Статуту ООН. Прагнемо виробити спільне розуміння можливої ​​структури для досягнення цієї мети. І ми хочемо разом визначити графік, як обидві сторони можуть бути пов'язані з майбутнім мирним процесом.

Підготовка саміту тривала кілька місяців і, за словами організаторів, останнім часом вони відчувають тиск - зокрема почастішали кібератаки та, цитую, "існує зацікавленість у зриві конференції". Щоправда, хто за цим стоїть - швейцарці не вказали. Хоча й визнали - російські медіа ведуть кампанію з дискредитації швейцарського керівництва.

Від участі у заході відмовився Китай. Пекін та деякі інші держави наполягали на присутності росії.

Однак москву не запросили. Тож на що сподіваються організатори від проведення саміту?

Віола Амгерд, президент Швейцарії:

Очікування від конференції зрозумілі: ми хочемо розпочати широкомасштабний процес щодо міцного та сталого миру в Україні, щоби створити умови для майбутнього мирного саміту за участю росії. Це вдасться лише за умови взаємодії націй. У найближчі вихідні мова піде про пошук спільного знаменника для цих зусиль і досягнення конкретного прогресу в окремих питаннях.

Ігнаціо Кассіс, міністр закордонних справ Швейцарії:

Я думаю, ніщо не є менш певним, ніж мирна конференція. Тож якщо ви очікуєте гарантій ще до початку заходу, можете залишатися вдома. Мирна конференція, на якій немає навіть двох ворожих сторін, є першим кроком до мирного процесу. Було б помилкою удавати, ніби все зрозуміло, і що в суботу ввечері ми можемо святкувати мир.

Свідома цього й українська сторона. За словами президента Володимира Зеленського, на саміті миру у Швейцарії Київ розпочне з обговорення трьох блоків питань. Це енергетична та ядерна безпека, вільне судноплавство та продовольча безпека і гуманітарний трек, що передбачає обмін військовополоненими всіх на всіх та повернення депортованих росією дітей.

Володимир Зеленський, президент України:

Якщо всі країни, які будуть там присутні, підтримають ці перші три питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх уже в посередництві країн з російською стороною.

Швейцарські високопосадовці розраховують, що саміт має завершитися ухваленням підсумкової декларації. Вона також має на меті визначити, якими будуть подальші дії у мирному процесі.