У Запоріжжі скоїли замах на місцевого посадовця - ЗМІ [ Редагувати ]
У Запоріжжі було здійснено стрілянину з вогнепальної зброї у місцевого посадовця Максима Денщіка. Його госпіталізували.
Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Правоохоронці повідомили, що сьогодні о 07:55 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля підʼїзду багатоповерхівки в одному з районів Запоріжжя. Невідома особа здійснила постріл у місцевого посадовця, після чого потерпілого госпіталізували.
Як стало відомо РБК-Україна з джерел у правоохоронних органах, йдеться про Максима Денщіка. ЗМІ повідомляють, що він донедавна обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, але в травні був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час службового розслідування.
Поліцейські вже розпочали першочергові слідчі дії. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) КК України.
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У Запоріжжі було здійснено стрілянину з вогнепальної зброї у місцевого посадовця Максима Денщіка
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