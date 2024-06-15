Євро-2024: Німеччина перемогла Шотландію [ Редагувати ]
Збірна Німеччини перемогла Шотландію у першому матчі Євро-2024 з рахунком 5:1.
Про це стало відомо з трансляції матчу.
Поєдинок відбувся на Альянц-арені у Мюнхені. Рахунок був відкритий вже на 10-й хвилині, коли гравець німецької збірної Флоріан Вірц завдав влучного удару з-за меж штрафного майданчика.
Другий гол стався менш ніж за 10 хвилин: Джамал Мусіала відзначився з передачі Кая Гаверца.
Наприкінці першого тайму захисник збірної Шотландії Раян Портеус, намагаючись вибити м’яч під час небезпечної атаки, влучив у ногу капітана німецької команди Ілкая Гюндогана. Арбітр зафіксував порушення і призначив пенальті, а Портеуса вилучив з поля, показавши червону картку.
Кай Гаверц успішно реалізував 11-метровий удар, довівши рахунок до 3:0.
У другому таймі «бундестім» продовжила домінувати над суперником. Після серії атак на 68-й хвилині Німеччина забила четвертий гол — потужним ударом відзначився Ніклас Фюллькруг, який замінив Кая Гаверца.
На 76-й хвилині Фюллькруг оформив дубль, проте цей гол скасували через офсайд.
Граючи в меншості, Шотландія майже не створила небезпечних моментів. Проте на 88-й хвилині після подачі зі штрафного команда змогла забити гол — м'яч відскочив від голови німецького захисника Антоніо Рюдігера прямо у ворота.
Уже в доданий арбітром час Німеччина забила 5 м’яч — ударом з-за меж штрафного відзначився Емре Джан.
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