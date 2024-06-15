На 27-му році життя помер голкіпер англійського футбольного клубу "Міллуолл" та збірної Чорногорії Матія Шаркіч. Про це повідомив місцевий портал Vijesti.

За даними джерел, Шаркічу стало погано у квартирі у чорногорському місті Будва сьогодні, 15 червня. Що спричинило смерть, невідомо.

Кілька днів тому Матія Шаркич вразив публіку своїми сейвами у товариському матчі з Бельгією у Брюсселі, але після цього пропустив матч з Грузією у Підгориці.

Матія народилася 1997 року в Грімсбі. Свою кар'єру він розпочав у молодших категоріях "Андерлехта", а потім у 2015 році перейшов до молодшої ліги "Астон Вілли".

Саме тоді почалася його кар'єра у Сполученому Королівсті - після "Астон Вілли" Саркич виступав за "Віган", "Стратфорд", "Лівінгстон", "Вулверхемптон", "Шрусбері", "Бірмінгем", "Сток" та "Міллуолл".

До "Міллуолла" він перейшов у серпні минулого року - загалом зіграв 33 матчі, у 12 з яких не пропустив жодного гола. "Міллуолл" посів 13-е місце у другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії.

Матія Шаркіч пройшов юнацький представницький відбір збірної Чорногорії з футболу, а дебютував за команду А проти Білорусі у товариському матчі у 2019 році під керівництвом тренера Фарука Хаджібегіча.

Він зіграв дев'ять ігор за "Хоробрих соколів" і відзначився в останній грі проти Бельгії.

Матія Шаркіч має брат-близнюка Олівера, який також професійно грає у футбол.