Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Зурабішвілі [ Редагувати ]
На полях Глобального саміту миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це повідомив Офіс президента України.
Глава Української держави розповів про російський повітряний терор проти енергетичної системи України та наголосив, що наша країна докладає всіх можливих зусиль для відновлення генерації електроенергії.
Дякую за вашу участь у Саміті, це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку та висловлюю найкращі побажання вашій країні, вашому суспільству. Я впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі - разом і назавжди.
Під час зустрічі обговорили двосторонню співпрацю та безпекові виклики для обох країн.
Президенти наголосили на безальтернативності шляху європейської інтеграції для України та Грузії.
Нагадаємо, Євросоюз у червні розпочне переговори з Україною про вступ до ЄС.
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