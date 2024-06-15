15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Близько 100 лідерів країн та урядів зберуться, щоб обговорити можливі шляхи досягнення миру в Україні на основі "формули" президента Володимира Зеленського.

Глобальний саміт миру: що це таке?

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський представив своє бачення того, як зупинити російську агресію та гарантувати нашій країні безпеку. Цей план із 10 пунктів отримав назву "формула миру". Докладніше про її зміст можна дізнатися в окремому матеріалі.

Щоб залучити якомога більше союзників для реалізації "формули", протягом 2022-2023 років Україна організовувала міжнародні зустрічі в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі, але на рівні радників державних керівників.

Глобальний саміт миру 15-16 червня стане першою конференцією, куди запрошені саме лідери країн та урядів.

Місцем проведення дипломатичного заходу було обрано курорт Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн у центральній Швейцарії.

Мета

Саміт буде присвячено пошуку шляхів досягнення справедливого миру для України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

Як зазначили в уряді приймаючої країни Швейцарії, метою конференції є розвиток дискусії на високому рівні, щоб знайти "спільне розуміння" стосовно початку мирного процесу.

Завдання саміту:

Забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі міжнародного права та Статуту ООН;

Сприяти загальному розумінню можливої ​​структури для досягнення цієї мети;

Спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

В основу обговорення покладено "формулу" Володимира Зеленського.

Хоча вона складається з 10 пунктів, на саміті у Швейцарії сфокусуються на 3-х із них: ядерна безпека; продовольча безпека та свобода судноплавства; гуманітарні питання (обмін військовополоненими всіх на всіх та повернення українських дітей, яких депортували до росії).

Програма саміту

15 червня.

Делегації учасників прибуватимуть до Бюргенштоку до 17:30 (за київським часом).

О 14:30 із заявою для преси виступлять президент України Володимир Зеленський та лідерка Швейцарії Віола Амхерд.

17:30-18:30 – Церемонія відкриття

18:30 – Вступні промови

20:00 – Спільне фото

16 червня.

О 15:30 розпочнеться підсумкова пресконференція Володимира Зеленського та Віоли Амхерд.

Хто братиме участь?

Швейцарія запросила на саміт 160 делегацій на рівні очільників держав і урядів, а також керівників міжнародних організацій.

В опублікованому на 14 червня списку учасників зазначено, що на саміт приїдуть 100 делегацій:

57 країн – очільники держав чи урядів;

29 країн відправлять міністрів;

6 країн будуть представлені на рівні радників;

також будуть присутні 8 вищих представників міжнародних організацій.

Міжнародні організації на конференції 15-16 червня представлять:

Генеральний секретар Ради Європи – Марія Пейчинович-Бурич

Президент Європейської комісії – Урсула фон дер Ляєн;

Президент Європейської Ради – Шарль Мішель;

Президент Європарламенту – Роберта Метсола;

Голова ОБСЄ – Ієн Борг;

Заступник генерального секретаря ООН – Розмарі Ді Карло;

Генеральний секретар Організації американських держав OAS – Луїс Альмарго;

Константинопольська православна церква – Вселенський Патріарх Варфоломій.

Раніше ми писали про те, що Україна готується вже до другого Саміту миру.