Постійні представники країн ЄС 14 червня ввечері схвалили переговорні рамки для вступу України та Молдови.

Про це оголосило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.

Бельгійське головування зкличе перші міжурядові конференції 25 червня, - йдеться у повідомленні.

Рішення послів означає, що 25 червня, як заплановано, відбудеться міжурядова конференція, яка офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

Кінець червня був очікуваною датою конференції, оскільки саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС.