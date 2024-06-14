Євросоюз розпочне вступні переговори з Україною у червні [ Редагувати ]
Постійні представники країн ЄС 14 червня ввечері схвалили переговорні рамки для вступу України та Молдови.
Про це оголосило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.
Бельгійське головування зкличе перші міжурядові конференції 25 червня, - йдеться у повідомленні.
Рішення послів означає, що 25 червня, як заплановано, відбудеться міжурядова конференція, яка офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови до ЄС.
Кінець червня був очікуваною датою конференції, оскільки саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС.
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