Погоджений на Саміті миру в Швейцарії план дій щодо миру в Україні буде доведений до представників рф, щоб на другому Саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру.

Зараз тут немає росії. Чому? Тому що, якби росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам росії, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни.

За словами Зеленського, на саміті представлена 101 держава та міжнародна організація.

Ми змогли уникнути однієї з найжахливіших речей - поділу світу на супротивні блоки. Тут є представники з Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Азії, Тихоокеанського регіону, Північної Америки, релігійні лідери. 101 учасник. І ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність. Сама ідея війни вже програла. Путін повинен перейти від мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру.

Раніше на полях саміту в Швейцарії Зеленський зустрівся з віце-президенткою США Камалою Гарріс і з президенткою Грузії Зурабішвілі.