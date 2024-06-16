"Мирний план" путіна не обговорювався на саміті у Швейцарії – Шольц [ Редагувати ]
Пропозиції росії щодо врегулювання війни в Україні не обговорювалися на мирному саміті у Швейцарії.
Він зазначив, що план, висунутий президентом рф володимиром путіним, "не мав серйозного наміру".
Крім того, пропозиції путіна - відмовитися Україні від чотирьох областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує росія, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО - були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції .
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