Пропозиції росії щодо врегулювання війни в Україні не обговорювалися на мирному саміті у Швейцарії.

Він зазначив, що план, висунутий президентом рф володимиром путіним, "не мав серйозного наміру".

Крім того, пропозиції путіна - відмовитися Україні від чотирьох областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує росія, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО - були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції .