Військовий рекрутинг набирає обертів. В Україні відкрили ще один рекрутинговий центр для української армії. Відтепер доєднатися до сил оборони можна і в Івано-Франківську. Наш репортаж.

Двадцять четвертий в Україні, і перший на Прикарпатті. Центр рекрутингу української армії запрацював в Івано-Франківську.

Олексій Бежевець, представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу:

Наша задача - бути представленими у всіх регіонах. Про що цей центр. Це про сервіс, це про інформаційні, консультаційні послуги для людей. Як чоловік, так і жінка може прийти сюди, поспілкуватися, задати питання про армію.

В центрі щодня працюватимуть двоє цивільних рекрутерів. І вони матимуть актуальну інформацію щодо вакансій у війську.

Олексій Бежевець, представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу:

Контактують людину з частиною. Людина каже: я хочу служити там, де Петро, мій сусід, або там, де Василь, мій брат. І якщо частина каже: так, ти мені підходиш, далі йде оформлення документів. І людина туди потрапляє після належної підготовки.

Тетяна Мелінішин, працівниця рекрутингового центру української армії:

Ми знайомимось з людиною, розпитуємо, яка вона в цивільному житті, яка в неї професія, за якою професією вона бажає працювати, де вона себе бачить, на якій посаді.

Вибирати наразі є з чого - кажуть рекрутери. В системі понад 10 тисяч вакансій по всій Україні - це як бойові, так і цивільні посади.

Тетяна Мелінішин, рекрутерка рекрутингового центру української армії:

Пропонуємо у 10 гірську-штурмову бригаду, у бригаду 93 "Холодний яр", також національна гвардія, 102 ТрО, може бути й Державна прикордонна служба, Державна спецслужба автотранспорту і ряд інших.

В'ячеслав Онофрей, старший офіцер 31-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України:

Є у нас потреба і в спеціалістах, спектр посад широкий, тому що Державна прикордонна служба виконує не тільки функції пропуску громадян, транспортних засобів через кордон мирний.

Ефективність роботи рекрутингових центрів вже змогли оцінити у 102-й бригаді ЗСУ. Кажуть: більша частина людей, які долучилися до їхнього підрозділу за останні місяці, прийшли саме від рекрутингових центрів.

Микола Гуцуляк, заступник начальника штабу 102-ї бригади з мобілізаційної роботи:

Наша бригада уже поповнюється представниками практично всіх областей нашої держави. Фахівці потрібні по різному напрямку.

Богдан Футерко, заступник голови Івано-Франківської ОДА:

Відкриття такого рекрутингового центру повинно вирішити дві найважливіші задачі - перше, це залучити до служби у війську справді вмотивованих людей. І друга важлива задача, аби здібності військовослужбовців чи кандидата на військову службу використати максимально ефективно.

В Івано-Франківську рекрутинговий центр працюватиме в приміщенні центрального ЦНАПу.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Тут багато приходить людей отримувати послуги. ЦНАП Івано-Франківська завжди входить в трійку кращих ЦНАПів України.

За бажанням, можна навіть не називати своє ім'я - кажуть працівники рекрутингового центру.

Тетяна Мелінішин, рекрутерка рекрутингового центру української армії:

Ми ж не ТЦК, і вся інформація, яку людина залишає тут, вона нікуди не передається.

За даними Міністерства оборони, на сьогодні у центри рекрутингу по всій Україні щотижня звертається до тисячі людей.