Зрушення у використанні заморожених російських активів, посилення української ППО та дві нові безпекові угоди. Такі короткі підсумки триденного саміту "Великої сімки", який завершився в Італії. Про атмосферу зустрічі та подробиці домовленостей, що стосуються України - розповість Ірина Іванова.

Пʼятизірковий курорт Борго Іньяція на узбережжі Адріатичного моря розташований між портовими містами Барі та Бриндізі. Місце, де відпочивають світові селебриті, а ціна номера коливається від однієї до десяти тисяч євро за ніч. До послуг відпочивальників мішленівський ресторан та гольф-клуб. Це місце італійська прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні вибрала для чергового саміту "Великої сімки", де лідери найбільших демократій ухвалюють рішення глобального рівня. Господарка саміту зустрічає гостей. Джо Байден затримується.

Не змушуйте жінку стільки чекати. Вітаю

Серед гостей - лідери США, Канади, Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, а також інших країн та організацій. Локації для саміту під посиленою охороною. Її забезпечують пʼять тисяч силовиків - армія, поліція, карабінери. Аквалангісти та снайпери обстежили порт. Пресу розмістили за 70 кілометрів від місця переговорів, у місті Барі. Напередодні саміту західні медіа, зокрема "Франс Прес" та "Нью-Йорк таймс", нагадали про суперечливий символ дружби між цим містом та росією.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Саме у Барі розташована статуя святому Миколаю, яку кремлівський диктатор подарував місту ще у 2003. Памʼятна табличка з дописом від путіна: "на знак дружби між народами". Після початку вторгнення росії в Україну петиція з закликом знести контроверсійний символ набрала 12 тисяч підписів, але у тутешньої влади рука не піднялась. росію викинули з "Великої вісімки", а табличка лишилась. Тепер за кілька десятків кілометрів звідси світові лідери зібрались, щоб дати раду наслідкам цієї "дружби".

Російська війна в Україні стала однією з головних тем на саміті. Саме на цій зустрічі "Велика сімка" ухвалила рішення щодо використання російських заморожених активів. Про конфіскацію не йдеться. Але лідери домовились надати Києву кредит у 50 мільярдів доларів. Це позика, яку Україна не буде виплачувати зі свого бюджету, бо її покриють доходи від знерухомлених коштів агресора. Пакет допомоги надійде до кінця року, і використовувати його можна, серед іншого, і на зброю.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Це чіткий сигнал російському президенту, що він не може спокійно сидіти й сподіватися, що через фінансові проблеми в деяких країнах, які сьогодні підтримують Україну, він одного дня виграє цю війну. Він не виграє. Тож це, безумовно, історичний крок і історичне рішення.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії:

Не європейські платники податків покриватимуть збитки, які спричинив путін, а сам путін, бо обслуговувати цей кредит будуть прибутки від російських активів.

У Президента України Володимира Зеленського на полях саміту - низка двосторонніх зустрічей та сесія з лідерами G7. Переговори з премʼєр-міністром Японії Фуміо Кішідою та президентом США Джо Байденом завершились підписанням безпекових угод.

Японія, за документом, зобовʼязується надавати довгострокову підтримку у сферах безпеки, оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови. А ще передасть Україні цьогоріч чотири з половиною мільярди доларів США. Цей документ розрахований на 10 років - так само як і домовленість з американцями. Президент Зеленський назвав угоду зі США найпотужнішою між цими країнами, укладеною за всі роки незалежності України.

Володимир Зеленський, Президент України:

Що дає цей пакет, який прийде? Цей пакет дає можливість укомплектувати ті резерви, тих хлопців, ті бригади, які готові, для того, щоб вони можливість дали ротації, щоб ті хлопці, які втомлені, які на полі бою, щоб вони могли відпочити, щоб бригади могли відновитись, щоб замість них вийшли інші бригади з технікою.

Джо Байден, президент США:

Сполучені Штати допоможуть забезпечити, щоб Україна могла захистити себе та стримати агресію в майбутньому не шляхом відправлення американських військ для боротьби в Україну, а шляхом надання зброї та боєприпасів. Розширення обміну розвідувальною інформацією. Продовження навчання хоробрих українських військових на базах у Європі та в Сполучених Штатах.

Тепер Україна має безпекові угоди з усіма країнами "Великої сімки". Загальна кількість таких домовленостей - 17, і Україна готується до підписання ще 10 документів, сказав Президент Зеленський. За його словами, Україна також отримає більше засобів проти повітряного захисту. Домовленості з партнерами щодо надання пʼяти комплексів ППО "Петріот" тривають.