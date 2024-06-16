Швейцарія допустила участь путіна в новому саміті миру [ Редагувати ]
російський диктатор володимир путін може бути присутнім на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією, наявність ордера Міжнародного кримінального суду.
Про це заявила президент Швейцарії Віола Амерд під час прес-конференції за підсумками саміту.
На питання журналістів щодо можливої присутності путіна у Швейцарії з урахуванням виданого МКС ордера на його арешт для подальших переговорів і, можливо, конференції щодо миру в Україні, Амерд сказала, що це можливо.
Так, якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду.
Її слова також підтвердив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Він сказав, що це може бути організовано.
Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, - можемо зробити виняток із цього.
Раніше ми писали про те, що "друзі росії" на Саміті миру запропонували свої канали для звільнення військовополонених.
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