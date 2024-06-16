Україна вдруге в історії перемогла у волейбольній Золотій Євролізі [ Редагувати ]
Волейбольна збірна України перемогла національну команду Хорватії у фіналі Золотої Євроліги-2024.
Золота Євроліга-2024, фінал
Хорватія – Україна – 1:3 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25)
У першому сеті балканці грали активніше та фактично впродовж усього ігрового відрізку були попереду. Перевага господарів коливалася в межах чотирьох пунктів, хоча в кінцівці партії "синьо-жовті" й підібралися ближче. Утім, збірна Хорватії таки повела в рахунку.
Зате в другому сеті Україна перехопила ініціативу. Тепер підопічні Рауля Лосано постійно випереджали хорватських волейболістів, а ті спробували наздогнати українців під завісу партії. Проте, "синьо-жовті" діяли значно впевненіше та завершили партію з 6-очковою перевагою.
Найзапеклішим виявився третій сет. Спершу в лідерах опинилася хорватська команда. Однак, зі середини партії збірна України заграла активніше та зуміла наздогнати балканців (24:24). У битві за два поспіль взяті розіграші спритнішими були "синьо-жовті".
Драматична розв'язка в третьому сеті, вочевидь, мала негативний ефект для Хорватії. Господарі майданчика вже кволо протистояли українським волейболістам на шляху до перемоги. На піку перевага "синьо-жовтих" складала цілих 10 пунктів. До кінця сету й зустрічі балканці лише трохи скоротили відставання.
Отже, збірна України вдруге в історії здобула перемогу в Золотій Євролізі. Попередній успіх "синьо-жовтих" трапився в 2017 році. Також команда Лосано пробилася в Кубок претендентів, де розіграють путівки до волейбольної Ліги націй.
Раніше ми писали про те, що у Києві визначили переможців Всеукраїнських шкільних ліг "Пліч-о-пліч".
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