У Києві визначили кращі команди Всеукраїнських шкільних ліг "Пліч-о-пліч". Це, нагадаю, проєкт ініційованим Президентом Володимиром Зеленським. Змагання та урочисте нагородження бачив мій колега Анатолій Журавльов. Його репортаж - далі.

Баскетбольна гра за перше місце в рамках фінального етапу Всеукраїнських шкільних ліг "Пліч-о-пліч". На майданчику змагаються одеські та дніпровські команди школярів.

Боротьба іде за кожен влучний кидок м'яча в корзину. Напруга - до останніх секунд матчу. Переможця визначають два бали на табло, результат - 71:73 на користь дніпрян.

Данило Попов, капітан команди з баскетболу Дніпровської загальноосвітньої школи №15:

Ми якось начали погано, вони нам закинули пару "трьох", ми поплили трохи, потом зібралися після перерви. Атмосфера - пісня, не знаю, мені все сподобалося. Наша команда просто лучшая!

Іван Івашов, капітан команди з баскетболу Южненського ліцею №3 (Одеська обл.):

Мені здається, ми трошки збавили темп у захисті, а у нападі не влучали у свої кидки. Поразка не впливає на подальшу кар'єру наших гравців, ми також будемо працювати, щоб у наступний раз виграти цей фінал.

Це лише 2 команди зі ста п'ятдесят однієї, які змогли пробитися у великий фінал Всеукраїнських шкільних ліг. Школярі показували свій клас у баскетболі, волейболі, футзалі, спортивному орієнтуванні на місцевості та чирлідингу.

І ось призери отримують свої нагороди на урочистій церемонії закриття цього сезону проєкту "Пліч-о-пліч".

Марк Завгородній, капітан команди з футзалу Щасливського ліцею (Київська обл.):

Я дуже радий, що ми виграли цей турнір - були дуже важкі етапи, але ми змогли виграти. - На майбутнє тепер які плани? - На майбутнє? Ну, продовжувати свою футбольну кар'єру і грати за "Реал Мадрид"!

Марія Дубова, капітан команди з волейболу Голосківського ліцею (Хмельницька обл.):

Ми думали друге місце буде, бо команда тяжка, ми зустрічалися на лізі, але вийшло в нас все. Захотіли для тренера нашого, якого забрали на війну... Сказав, що ми супер.

Нагороди призерам вручали амбасадори проєкту "Пліч-о-пліч" та високопосадовці. Організатори змагань зазначають: кожна команда школярів тут показала високий клас.

Матвій Бідний, т.в.о міністра молоді та спорту України:

Хочу подякувати кожному вчителеві фізкультури, кожному тренеру, кожному судді, кожному батькові, до речі, сьогодні День батька, всіх сьогодні з Днем батька, кожній матері, яка витрачала свою енергію і займалася тим, що її дитина доєднується і гідно представляє свій клас, школу, район, область. Ви всі, ви кожен - чемпіон. Продовжуйте мріяти, не бійтеся ставити собі високі цілі. І ви бачите, ви їх можете досягати.

Олексій Кулеба, заступник голови Офісу Президента України:

Все, що сьогодні відбувається в країні, відбувається заради вас. Нам важливо, щоб ви були однією командою з українським великим серцем. Командою переможців, командою, яка завжди разом і завжди "Пліч-о-пліч".

Загалом Всеукраїнські шкільні ліги об'єднали майже 30 тисяч команд, а це близько трьохсот тисяч дітей. У майбутньому сезоні організатори планують ще більше масштабувати проєкт.