Telegram-канали завоювали не тільки серця пересічних українців, а й високопосадовців. Telegram сьогодні можна назвати найоперативнішим каналом передачі інформації великій аудиторії. Зростання їхньої популярності розпочалося з початком широкомасштабної війни росії проти України, сьогодні ж читачі більш вимогливі і віддають перевагу тим каналам, які поєднують у своїй діяльності оперативність та достовірність.



Попри таку собі війну, яку оголосили посадовці Telegram-каналам, деякі з перших осіб країни читають Telegram-канал "Труха". І не тільки читають, а й використовують у своїй роботі. Тим самим підтверджуючи актуальність та правдивість і самої інформації, і роботи колективу Telegram-каналу, повідомляє портал "Коментарі".

"Труху" читає керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. І не тільки читає, а й використовує контент "Трухи" у своїй роботі. Так, Андрій Єрмак розмістив у своєму офіційному Telegram-каналі відео з логотипом "Трухи". Тобто топпосадовець використовує відео, взяте з Telegram-каналу "Труха Україна". Текст до посту, який розмістив Андрій Єрмак, також був взятий з "Трухи".

Сьогодні Telegram-канали читають та використовують оперативну інформацію не тільки представники офіційних ЗМІ, а й Офіс президента. І фактично Telegram-канали стали одним із видів засобів масової інформації за рахунок своєї оперативності та популярності серед читачів. І, як бачимо, не тільки серед читачів, а і перших людей нашої країни. Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто володіє топканалами країни та скільки заробляють на Telegram-каналах.