МАГАТЕ роками фінансувало ядерні дослідження Ірану — Bild [ Редагувати ]
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом багатьох років фінансувало і підтримувало іранських дослідників у сфері ядерної енергетики, а також направляло їх на навчання до росії.
Про це повідомляє Bild з посиланням на конфіденційні документи щодо ядерної програми Ірану.
За інформацією видання, МАГАТЕ співпрацювало з Джавадом Карімі-Сабетом, який перебуває під санкціями США з 2020 року і вважається одним із головних розробників іранської атомної бомби. Внутрішнє електронне листування показує, що агентство оплатило його участь у зустрічі у Відні на початку 2022 року. Через санкції банківський переказ був неможливий, тому науковцю виплатили гроші готівкою.
Після виходу Сполучених Штатів з ядерної угоди з Іраном у 2018 році та посилення санкцій проти Тегерану, Іран припинив дотримуватись угоди і обмежив зовнішній контроль. У відповідь МАГАТЕ запустило програми фінансування іранської ядерної науки.
Наприкінці 2019 року агентство, у консультації з іранцями, сформулювало мету проєкту IRA2018001. Згідно з повідомленням, "Діяльність буде спрямована на підвищення кваліфікації та знань вчених і покращення апаратної та програмної інфраструктури, що сприятиме ефективнішому використанню дослідницьких реакторів".
Такі реактори вважаються потенційним джерелом плутонію, необхідного для створення ядерної бомби разом із збагаченим на 90% ураном.
Крім того, МАГАТЕ фінансувало численні програми навчання іранських вчених у Росії. Bild пише, що відібрані експерти перебували там тижнями під наглядом російського "Росатому".
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