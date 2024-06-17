На честь чемпіонату Європи з футболу, що проходить у Німеччині, в центрі Мюнхена встановили трибуну харківського стадіону "Сонячний".

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Стадіон "Сонячний", побудований Україною до Євро-2012, був зруйнований російськими військами у травні 2022 року.

УАФ повідомляє, що трибуну було перевезено через усю Європу, щоб продемонструвати світу, що "футбол не поза війною", оскільки понад 500 спортивних об'єктів постраждали від російських бомбардувань та ракетних ударів.

Трибуна оснащена інтерактивною інсталяцією, де відвідувачі можуть дізнатися історію "Сонячного" через текст і аудіо. Стадіон був тренувальною базою збірної Нідерландів на Євро-2012, а пізніше став головним тренувальним стадіоном для національної команди України.

Завдяки VR-окулярам відвідувачі можуть побачити український стадіон у реальному часі та оцінити його стан після російського удару.