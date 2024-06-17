Плитка залишається одним із найпрактичніших і водночас довговічних матеріалів для оформлення ванних кімнат та інших приміщень, де передбачаються водні процедури. Цього року дизайнери плиткових покриттів пропонують сотні колекцій, серед яких можна назвати основні тренди.

Акцент на натуральність

Екологічність і прагнення до імітації природних матеріалів - це довготривалий тренд на ринку. Плитка у ванну під мармур, дерево, кольорові мінерали та бетон (включаючи бетон-тераццо), користується стабільною популярністю. Такі варіанти підходять для ванних кімнат будь-якої площі, з будь-яким оздобленням стін та освітленням.

Крупноформатна плитка

Крупноформатна плитка стає все більш затребуваною завдяки своїй здатності візуально розширювати простір та знижувати кількість швів. Великі плитки роблять ванну більш сучасною та мінімалістичною, спрощуючи прибирання та догляд за поверхнями.

Мозаїка та декоративні вставки

Мозаїка та декоративні вставки повертаються в моду, дозволяючи створювати унікальні акценти та складні візерунки. Мозаїка зі скла, каменю або кераміки може використовуватись для оформлення ніш, акцентних стін або зон душу, додаючи інтерес та індивідуальність у дизайн ванної кімнати.

Матове оздоблення

Матова плитка стає все більш популярною завдяки своєму стильному та сучасному вигляду. Матові поверхні не тільки виглядають елегантно, але і менш схильні до появи відбитків плям. Якщо ви не вважаєте себе прихильником стерильного глянцю, то зверніть увагу на напівматові та матові варіанти.

Тривимірні текстури та рельєфи

Плитка з тривимірними текстурами та рельєфами додає глибину та динаміку, що особливо доречно у контексті невеликих ванних. Рельєфні поверхні, якщо вони оформлені відповідним чином, створюють цікаві візуальні ефекти та можуть використовуватися для акцентних стін або зон, привертаючи увагу та створюючи унікальні композиції.

Антибактеріальні покриття

В умовах підвищеної уваги до гігієни плитка з антибактеріальними покриттями набирає популярності. Такі покриття перешкоджають розмноженню бактерій та цвілі, забезпечуючи чистоту та безпеку у ванній кімнаті.

Вологостійкість та безпроблемний догляд

Плитка, що володіє високими показниками вологостійкості та простотою догляду, залишається кращим вибором для ванних кімнат. Сучасні технології дозволяють створювати покриття, які легко очищаються та довго зберігають свій «магазинний» первісний вигляд.

Підігрів підлог

Сучасна плитка сумісна із системами підігріву підлоги, що особливо актуально для ванних кімнат. Теплі підлоги додають комфорту, створюючи приємні умови будь-якої пори року.