Впродовж доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворожі снаряди зруйнували сім приватних будинків, мирні жителі не постраждали. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог почав ще інтенсивніше обстрілювати Запорізьку область, за останню ніч це 404 обстріли Запорізької області. Дещо збільшилось з минулого тижня, було в середньому 350. Сьогодні це в середньому рівна частина як артилерією, так і FPV-дронами. Вчергове сім будинків цивільної інфраструктури повністю зруйновано...

Основна проблема у нас з водопостачанням - як ворог зруйнував нашу Каховську ГЕС. І частина Запорізької області, здебільшого окупована, відчуває дефіцит питної води. Тому сьогодні лівобережній частині Запорізької області є проблеми з водопостачанням, які ми намагаємось вирішувати", - розповів Іван Федоров.