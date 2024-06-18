У Резерв+ запрацював QR-код: у Міноборони пояснили, як він діятиме [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Відсьогодні у застосунку Резерв+ став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий.
Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Сьогодні вночі був здійснений реліз Міністерством оборони України. Ми нарешті отримали електронний військово-обліковий документ. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий. Цей документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи - поліція, ТЦК та СП можуть перевірити чинність документу дуже простим шляхом - через камеру на смартфоні, фактично завантаживши собі той же застосунок.
У документі є пермональні службовві дані, інформація щодо дати вашої ВЛК, відсрочки чи бронювання. Буквально всі дані щодо військового обліку ви зможете завантажити, натиснувши кнопку "Згенерувати цей документ".
Військов-обліковий документ наразі потрібний громаднам у багатьох випадках. Окрім того, є обовязок військовозобовязаним носсити з собою документ. Його можуть просити при прийомі на роботу чи при прийомі на навчання. У всіх цих випадках електронний документ допомагає уникати папірців. ..
Ми бачимо уже по статистиці, що військово обліковий документ успішно завантажили вже 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит, буквально за декілька годин. Протягом наступних днів, застосунок Резерв+ буде доступний всім в маркетах", - розповіла Катерина Черногоренко.
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