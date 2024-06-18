Безпека дітей - тема цьогорічного, уже четвертого Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться 12 вересня у Києві.

Про це Олена Зеленська розповіла під час пресконференції, присвяченої майбутній події, повідомляє кореспондент "Подробиць" Ніна Коломієць.

На зустрічі з журналістами також були присутні: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іоан.

Це важлива подія як для мене, так і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася й переросла у глобальну платформу, яка постійно діє і приносить користь Україні та світу. Тобто приємно, що ми не просто є, а що невпинно розвиваємося й допомагаємо людям, - сказала дружина Президента України.

Вона розповіла, що тема цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів - «Безпека дітей». Подружжя лідерів країн світу, провідні українські та міжнародні експерти обговорять загрози та виклики, із якими діти стикаються, зокрема, удома, у школі та в інтернеті. Перша панель буде присвячена дітям у збройних конфліктах.