Безпека дітей - тема цьогорічного, уже четвертого Саміту перших леді та джентльменів [ Редагувати ]
Безпека дітей - тема цьогорічного, уже четвертого Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться 12 вересня у Києві.
Про це Олена Зеленська розповіла під час пресконференції, присвяченої майбутній події, повідомляє кореспондент "Подробиць" Ніна Коломієць.
На зустрічі з журналістами також були присутні: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іоан.
Це важлива подія як для мене, так і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася й переросла у глобальну платформу, яка постійно діє і приносить користь Україні та світу. Тобто приємно, що ми не просто є, а що невпинно розвиваємося й допомагаємо людям, - сказала дружина Президента України.
Вона розповіла, що тема цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів - «Безпека дітей». Подружжя лідерів країн світу, провідні українські та міжнародні експерти обговорять загрози та виклики, із якими діти стикаються, зокрема, удома, у школі та в інтернеті. Перша панель буде присвячена дітям у збройних конфліктах.
Болюча тема для України, де росія щодня вбиває й калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але, хоч війна триває та залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів. Адже безпека дітей багатовимірна, - зазначила перша леді.
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