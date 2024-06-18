Молоді в Україні видаватимуть сертифікати на купівлю книжок: Зеленський підписав закон [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає видачу книжкових сертифікатів 18-річним українцям та батькам новонароджених дітей.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
З 1 січня 2024 року українці, які досягли 18-річного віку, отримають сертифікат в "Дії" на електронні, паперові, аудіальні книги або книги для осіб з порушенням зору. Сертифікат діє протягом року з дня досягнення 18 років.
Вартість сертифіката становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається допомога. Наразі це сума 908 гривень.
Такий же сертифікат видається при народженні дитини одному з батьків або іншим законним представникам дитини протягом року з дня її народження.
Це дозволить спрямувати кошти нашої молоді на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: молоді українці отримають книги українською мовою за власним вибором, а видавництва зможуть видати додатково 1,5-2 млн примірників, - прокоментувала заступниця голови профільного комітету Євгенія Кравчук.
Після внесення уточнень до закону також будуть надані субсидії для відшкодування оренди приміщень для книгарень.
Усі виплати вже передбачені в бюджеті, тому додаткових витрат з державної казни не буде.
по темі
Світ продовжує обговорювати підсумки Глобального саміту Миру у Швейцарії .Не за горами другий саміт, на який вже запросять саму росію. Як відреагували у світі на мирну конференцію - мої колеги розкажуть.
Мета Глобального саміту — узгодити три пункти української формули: ядерна, продовольча, гуманітарна безпеки
росію не запрошували на перший саміт миру, який сьогодні розпочався в Швейцарії, оскільки країна-агресор не проявляє зацікавленості в мирі
Очільниця Федеральної Ради Швейцарії та міністр закордонних справ розповіли про підготовку до великої міжнародної конференції та очікування від саміту. Тож на що варто розраховувати? Про все детально - у нашому матеріалі.
Ворог спробував здійснити пропагандистську операцію в Рижівці Сумської області