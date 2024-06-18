Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає видачу книжкових сертифікатів 18-річним українцям та батькам новонароджених дітей.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

З 1 січня 2024 року українці, які досягли 18-річного віку, отримають сертифікат в "Дії" на електронні, паперові, аудіальні книги або книги для осіб з порушенням зору. Сертифікат діє протягом року з дня досягнення 18 років.

Вартість сертифіката становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається допомога. Наразі це сума 908 гривень.

Такий же сертифікат видається при народженні дитини одному з батьків або іншим законним представникам дитини протягом року з дня її народження.

Це дозволить спрямувати кошти нашої молоді на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: молоді українці отримають книги українською мовою за власним вибором, а видавництва зможуть видати додатково 1,5-2 млн примірників, - прокоментувала заступниця голови профільного комітету Євгенія Кравчук.

Після внесення уточнень до закону також будуть надані субсидії для відшкодування оренди приміщень для книгарень.

Усі виплати вже передбачені в бюджеті, тому додаткових витрат з державної казни не буде.