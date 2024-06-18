Дрони замість тракторів. Сучасні технології активно застосовують українські аграрії. Новітня техніка допомагає на полях в умовах дефіциту кадрів та економії. За останні три роки агродрони обробили вже понад три мільйони гектарів землі. Як вони працюють, показали й нашій знімальній групі.

Підготовка до роботи цієї пташки розпочинається з розкладання її крил. Завширшки агродрон - сім метрів, а підняти він може до 100 кілограмів. Сьогодні в плані обробка тридцяти семи гектарів пшениці.

Підготовка до польоту триває кілька хвилин. Далі робота оператора, який запускає та контролює агродрон.

У пам'яті "пташки" вже є мапа поля, з семиметрової висоти дрон розпилює суміш. Завдання оператора - пильнувати за параметрами польоту.

Іван Борисенко, оператор дрона:

Норма виливу розчину, скільки ми вилили, працюємо за параметром висоти, з якою ми літаємо над культурою, та зі швидкістю, якою ми літаємо.

Спостерігає за дроном і аграрій Павло Борисенко. Він купив цей дорогий апарат для обробки полів. У порівнянні з трактором у дрона суцільні переваги.

Павло Борисенко, аграрій:

Він мобільний, у нас землі в різних локаціях знаходяться, між деякими ділянками до 100 км є, ми можемо за годину переїхати, перевезти, стать і працювати, звичайною технікою більше часу займають ці переїзди.

Поле у 40 гектарів дрон обробить за дві години. Перешкоджає хіба що робота РЕБів, тому під час повітряних тривог техніку приземляють на відпочинок.

Виготовляють агродрони у Китаї, звідти їх експортує українська компанія. Вперше використовувати таку техніку почали ще п'ять років тому, а зараз в умовах дефіциту кадрів і економії - це знахідка для аграріїв.

Анатолій Безолюк, керівник агронапряму компанії, яка продає дрони:

Дуже висока ефективність роботи, можна робити технологічну операцію відразу після дощу, що не може робити звичайна техніка, це економія на паливно-мастильних матеріалах, бо агродрони працюють на акумуляторах, це велика економія води.

Власні висновки щодо ефективності дрона аграрій Павло Борисенко зробить вже за два місяці, під час жнив. Та вже зараз переконаний, що за такими технологіями - майбутнє.