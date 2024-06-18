Замах на казахського журналіста у Києві: розпочато досудове розслідування [ Редагувати ]
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного казахського журналіста. Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської прокуратури.
Спроба замаху сталась у Шевченківському районі Києва неподалік будинку, де мешкає журналіст.
Згідно з попередньою інформацією, під час спроби замаху невідомий з пістолетом підбіг до машини, де на той момент перебував журналіст, а також його дружина та здійснив кілька пострілів. Після цього злочинець втік.
Додамо, що потерпілим є казахський журналіст опозиціонер Айдос Садиков. Разом з дружиною він проживає в Україні з 2014 року.
Наразі журналіст перебуває у важкому стані у лікарні.
Правоохоронцями вживаються заходи для встановлення особи нападника.
Раніше ми писали про те, що в Києві стріляли в казахського журналіста-опозиціонера.
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