Справа на 5 мільярдів: суд взяв під варту двох керівників департаментів IBOX банку [ Редагувати ]
За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування триває.
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