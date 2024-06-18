Українські дрони вночі 18 червня атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області рф. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару, на яких видно сильну пожежу. Про це повідомляє проєкт "Схеми".

Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази триває пожежа.

Однак оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.

Журналісти зазначають, що уражена нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.

Раніше ми писали про те, що безпілотники атакували нафтобазу в Азові.