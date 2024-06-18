Українські безпілотники атакували резервуари з нафтопродуктами в Азові Ростовської області рф.

За словами губернатора Василя Голубєва, на місці сильна пожежа, яку вже гасять. Місцеві кажуть, що перед цим чули у небі щонайменше п'ять вибухів. За попередніми даними жертв немає. Площа пожежі в Азові - 5 тисяч квадратних метрів.

До палаючих резервуарів з нафтою направили пожежний потяг. Вогонь гасять 73 рятувальники та 21 одиниця техніки.

Телеграм-канали опублікували відео з пожежі, на ньому видно, що дим огорнув більшу частину території нафтобази.