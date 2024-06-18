Безпілотники атакували нафтобазу в Азові, площа пожежі - 5000 квадратних метрів (відео) [ Редагувати ]
Українські безпілотники атакували резервуари з нафтопродуктами в Азові Ростовської області рф.
За словами губернатора Василя Голубєва, на місці сильна пожежа, яку вже гасять. Місцеві кажуть, що перед цим чули у небі щонайменше п'ять вибухів. За попередніми даними жертв немає. Площа пожежі в Азові - 5 тисяч квадратних метрів.
До палаючих резервуарів з нафтою направили пожежний потяг. Вогонь гасять 73 рятувальники та 21 одиниця техніки.
Телеграм-канали опублікували відео з пожежі, на ньому видно, що дим огорнув більшу частину території нафтобази.
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