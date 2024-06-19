Прикордонники вдарили по піхоті рф на Вовчанському напрямку [ Редагувати ]
Українські прикордонники знищили російську піхоту на Вовчанському напрямку. Окупанти ховалися у зруйнованій будівлі.
"На Вовчанському напрямку прикордонники знищили ворожу піхоту", - йдеться у повідомленні.
Так, дроном-камікадзе прикордонники завдали удару по зруйнованій споруді, де ховався противник.
"Щонайменше там було двоє загарбників. Більш точна кількість знешкоджених окупантів уточнюється", - зазначили у ДПСУ.
по темі
Військовий рекрутинг набирає обертів. В Україні відкрили ще один рекрутинговий центр для української армії. Відтепер доєднатися до сил оборони можна і в Івано-Франківську.
Під час обстрілу по Україні в ніч проти 19 червня рф атакувала енергетичний об'єкт. Він розташований в одній із центральних областей
В Чорному та Азовському морях сьогодні вранці, 19 червня, фіксується перебування чотирьох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр"
Цієї ночі у Львівській області силами та засобами протиповітряної оборони були збиті усі дрони-камікадзе, які ворог спрямував для ударів по регіону
На фронті з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень. Після тривалого затишшя російські війська активізувалися на Торецькому напрямку