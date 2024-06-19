Вакцина Pfizer викликала ускладнення: в компанії приховувала дані про шкоду [ Редагувати ]
Компанія Pfizer приховувала дані про шкоду своєї коронавірусної вакцини. Таку заяву зробив прокурор американського штату Канзас.
У позові стверджується, що невдовзі після впровадження вакцини на початку 2021 року компанія Pfizer приховала докази того, що щеплення викликало ускладнення вагітності, включаючи викидень, а також міокардит та перикардит.
Також генпрокурор штату звинувачує Pfizer у спотворенні даних про ефективність вакцинації з метою заробітку на людях і вимагає невстановленої грошової компенсації.
Вакцина цієї компанії масово застосовувалась і в Україні.
Раніше ми писали про особливості цьогорічного епідсезону коронавріусу.
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