Компанія Pfizer приховувала дані про шкоду своєї коронавірусної вакцини. Таку заяву зробив прокурор американського штату Канзас.

У позові стверджується, що невдовзі після впровадження вакцини на початку 2021 року компанія Pfizer приховала докази того, що щеплення викликало ускладнення вагітності, включаючи викидень, а також міокардит та перикардит.

Також генпрокурор штату звинувачує Pfizer у спотворенні даних про ефективність вакцинації з метою заробітку на людях і вимагає невстановленої грошової компенсації.

Вакцина цієї компанії масово застосовувалась і в Україні.

Раніше ми писали про особливості цьогорічного епідсезону коронавріусу.