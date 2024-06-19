Антигуа і Барбуда приєдналися до спільного комюніке, підписаного за підсумками Саміту миру в Швейцарії. На самому заході держава не була присутня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа.

Це свідчить про те, що нашу Формулу миру та наше бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу - від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція лише зростатиме", - написав Зеленський.

Антигуа і Барбуда - острівна держава у Карибському морі.

Організація американських держав приєдналася до комюніке першого Саміту миру, пізніше повідомив український лідер.

"Ще один підпис під комюніке першого Саміту миру. Організація американських держав приєдналася до документа. Я вдячний Організації американських держав, важливій регіональній організації, яка об'єднує 32 держави з Південної та Північної Америки, і її Генеральному секретареві за підтримку глобальних зусиль із відновлення повної сили Статуту ООН", - написав Зеленський.

Таким чином комюніке Глобального саміту миру підтримали вже 84 держави та організації (загалом саміт відвідала 101 делегація). Раніше зі списку країн-підписантів декларації зникли Ірак, Йорданія та Руанда.

Зазначимо, що до ОАС входять, зокрема Бразилія та Мексика, які були на саміті, але підписувати декларацію відмовилися. А також союзна росії Венесуела.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президент України Ігор Жовква пояснив, чому деякі країни не підписали спільне комюніке за підсумками саміту в Швейцарії.