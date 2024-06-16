Учасники Глобального саміту миру, який проходить 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру. Його підписали 80 країн та чотири міжнародні організації. Серед тих, хто комюніке поки не підписав - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник керівника Офісу президент України Ігор Жовква.

"Давайте точно формулювати - поки не доєднались, документ відкритий до підписання. Різні причини у кожної країни. Десь це вимагає відповідних процедур. В одній з цих країн це має бути рішення парламенту. У певних країнах були представники на тому рівні, які не могли приймати таке рішення, наприклад, міністр. Не всі могли приймати таке рішення, вони мають, повернувшись до своїх країн, звернутися до керівництва держав. Тому давайте концентруватися на тому, що документ сьогодні підписаний переважною більшістю тих країн, які взяли участь саміті. Загалом був 101 учасник саміту...

Текст комюніке був завжди один і готувала його українська сторона разом зі швейцарською. Узгоджувався він зі всіма партнерами. Текст нормальний прийнятний, такий що захищає національні інтереси України. Там йдеться про чітку підтримку всіма підписантами територіальної цілісності та суверенітету України.

У кожному з пунктів цього тексту йдеться про те, що має бути зроблено на користь інтересів України. У пункті ядерна безпека чітко зазначається про деокупацію, наприклад, Запорізької атомної станції, а також про неможливість загрози - будь-яка країна не має права загрожувати, ядерна держава не має шантажувати інші шляхом погроз використання зброї.

У пункті про продовольчу безпеку йдеться про те, що має забезпечуватись свобода судноплавства і цивільні судна не можуть бути атаковані. Тому текст абсолютно відповідає інтересам України. І наголошую - текст цей поділяє на сьогоднішній день більшість держав світу", - розповів Ігор Жовква.