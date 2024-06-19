Росія перекинула в Україну 80% військ з фінського кордону (фото) [ Редагувати ]
Росія перекинула в Україну майже всі свої війська, які знаходилися на кордоні з Фінляндією. Про це пише фінське видання Yle з посиланням на джерела у розвідці.
Супутникові знімки, опубліковані виданням, показують, що військові бази та гарнізони росії поблизу фінського кордону порожніють: на деяких залишилася лише застаріла техніка та незначна кількість солдатів. В Україну перекинули до 80% техніки та вояків.
У розвідці зазначили, що за їхніми мірками ця техніка досить погана, однак цілком придатна для використання.
За даними фінської розвідки, така ситуація зараз на військових базах по всій росії, крім Підмосков'я.
За даними джерела, "в одних гарнізонах залишилося понад п'ята частина солдатів, в інших менше". Щоправда, ця кількість коливається в залежності від сезону.
Іноді з'являються нові навчальні партії, а значить, чисельність особового складу варіюється в залежності від ситуації навчання. Устаткування теж приходить і їде.
При цьому з постійного складу "залишилися лише інструктори для призовників, а всім іншим російським контрактникам довелося зайнятися реальною роботою", - каже джерело. Така сама ситуація на російських базах біля кордонів із Норвегією.
Фіни вважають, що після закінчення війни росії знадобиться від трьох до п'яти років, щоб відновити боєздатність своєї армії.
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