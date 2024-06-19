Сполучені Штати Америки не зможуть доставити ракети для систем протиповітряної оборони Patriot до Швейцарії в заплановані терміни, оскільки спочатку ці ракети отримає Україна. Забезпечення ЗСУ необхідною зброєю наразі є пріоритетом США.

Про це повідомляє Blick.

Восени 2023 року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 MSE до систем Patriot на суму 300 мільйонів швейцарських франків (340 мільйонів доларів).

Передбачалося, що керовані ракети PAC-3 MSE будуть на озброєнні швейцарської армії у 2030-2031 роках. Однак через рішення уряду США постачання ракет буде відкладено, і вони, ймовірно, не прибудуть у заплановані терміни.

Як зазначає видання, у контракті Вашингтон прописав опцію можливого відхилення від узгоджених умов у разі надзвичайних або переконливих причин, що зачіпають національну безпеку США. Наразі США посилаються на війну в Україні.

Цю інформацію підтвердило Федеральне відомство з оборонних закупівель Швейцарії.

Швейцарії знову потрібна незалежна і сильна оборонна промисловість, а також диверсифікація закупівель між виробниками та країнами, - зазначили у відомстві.

Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення наступного тижня, у вівторок. Про нові терміни постачань наразі інформації немає.