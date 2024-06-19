Україна в пріоритеті: США відкладають постачання Швейцарії ракет до Patriot [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки не зможуть доставити ракети для систем протиповітряної оборони Patriot до Швейцарії в заплановані терміни, оскільки спочатку ці ракети отримає Україна. Забезпечення ЗСУ необхідною зброєю наразі є пріоритетом США.
Про це повідомляє Blick.
Восени 2023 року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 MSE до систем Patriot на суму 300 мільйонів швейцарських франків (340 мільйонів доларів).
Передбачалося, що керовані ракети PAC-3 MSE будуть на озброєнні швейцарської армії у 2030-2031 роках. Однак через рішення уряду США постачання ракет буде відкладено, і вони, ймовірно, не прибудуть у заплановані терміни.
Як зазначає видання, у контракті Вашингтон прописав опцію можливого відхилення від узгоджених умов у разі надзвичайних або переконливих причин, що зачіпають національну безпеку США. Наразі США посилаються на війну в Україні.
Цю інформацію підтвердило Федеральне відомство з оборонних закупівель Швейцарії.
Швейцарії знову потрібна незалежна і сильна оборонна промисловість, а також диверсифікація закупівель між виробниками та країнами, - зазначили у відомстві.
Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення наступного тижня, у вівторок. Про нові терміни постачань наразі інформації немає.
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