Перші літаки F-16, можливо, прибудуть до України влітку. Ці винищувачі будуть використовуватися для захисту Харкова від можливих російських ударів.

Про це повідомляє The Guardian.

Статтю цитує командувач військово-повітряними силами Нідерландів генерал Арнуд Столманн, який вказав, що найближчим часом перші F-16 піднімуться у небо над Україною.

Приблизно цього літа все вибудовується, - зазначив він.

За даними The Guardian, в Нідерландах триває програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків. Генерал підкреслив важливість навчання не лише пілотів, але й інженерів, які в майбутньому будуть обслуговувати ці літаки.

Україна довгий час очікувала на можливість використання винищувачів і сподівається, що це змінить хід війни, змусить Росію припинити удари по прикордонних регіонах. Експерти вважають, що українські військові зможуть використовувати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.

Останні тижні росія активно використовувала керовані авіаційні бомби проти Харкова, випускаючи їх з літаків, що знаходяться в російському повітряному просторі. Багато українських джерел повідомляли, що F-16 будуть захищати це місто від цих атак, - йдеться у статті.

The Guardian нагадує, що Нідерланди та Данія дали Україні дозвіл використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони перебувають у повітряному просторі РФ.