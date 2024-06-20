Перші надані Україні F-16 будуть захищати Харків, - The Guardian [ Редагувати ]
Перші літаки F-16, можливо, прибудуть до України влітку. Ці винищувачі будуть використовуватися для захисту Харкова від можливих російських ударів.
Про це повідомляє The Guardian.
Статтю цитує командувач військово-повітряними силами Нідерландів генерал Арнуд Столманн, який вказав, що найближчим часом перші F-16 піднімуться у небо над Україною.
Приблизно цього літа все вибудовується, - зазначив він.
За даними The Guardian, в Нідерландах триває програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків. Генерал підкреслив важливість навчання не лише пілотів, але й інженерів, які в майбутньому будуть обслуговувати ці літаки.
Україна довгий час очікувала на можливість використання винищувачів і сподівається, що це змінить хід війни, змусить Росію припинити удари по прикордонних регіонах. Експерти вважають, що українські військові зможуть використовувати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.
Останні тижні росія активно використовувала керовані авіаційні бомби проти Харкова, випускаючи їх з літаків, що знаходяться в російському повітряному просторі. Багато українських джерел повідомляли, що F-16 будуть захищати це місто від цих атак, - йдеться у статті.
The Guardian нагадує, що Нідерланди та Данія дали Україні дозвіл використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони перебувають у повітряному просторі РФ.
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