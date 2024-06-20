Нова ера в історії міждержавних відносин - так уже встигли назвати договір про стратегічне партнерство росії та Північної Кореї його підписанти. Про те, що Пхеньян спонсорує кремлівську війну проти України, відомо вже давно. Чи посилить агресор обстріли та навіщо москві дружити з аутсайдером світової політики - розбиралася Анна Басова.

Про неприпустимість поставок зброї для росії Сполучені Штати попереджали Північну Корею ще минулої осені. Як і росію, адже будь-яка взаємодія з КНДР, а тим паче в оборонній галузі грубо порушує чимало резолюцій ООН. Утім, у вересні 2023-го Кім Чен Ин завітав до російського Владивостока. Після чого невдовзі перші балістичні ракети північнокорейського виробництва полетіли по Україні.

Станом на зараз Пхеньян готує до відправки в росію майже 5 мільйонів снарядів, стверджує міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. Мовляв, їхня розвідка виявила щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, здатних вмістити таку кількість артилерії. Звісно ж, не безкоштовно.

Едвард Хауелл, співробітник Корейського фонду Оксфордського університету:

росія дійсно отримує багато артилерії. За що Північна Корея отримує готівку й продовольчу допомогу. Та остаточне, чого, власне, й прагне насамперед Кім Чен Ин - передові військові та супутникові засоби стеження, а також ядерні технології.

І на цьому вирішили не зупинятися. Останні два дні кремлівський диктатор путін провів у Пхеньяні, де до того не був 24 роки. Детального змісту його домовленостей із Кім Чен Ином не розкривають. Однак відомо, сторони підписали договір, який передбачає надання додаткової допомоги на випадок збройної агресії проти будь-якого зі сторін. А це вже значно успішніша ймовірність бойових зіткнень за далеко межами російсько-української війни.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми бачимо, яку військову підтримку отримує росія від Північної Кореї та як паралельно з цим Китай нарощує темпи власної військової економіки. Це одна з причин, чому на прийдешньому саміті НАТО у липні ми обов’язково будемо зміцнювати наше партнерство з союзниками з Азійсько-Тихоокеанського регіону – Австралією, Японією, Південною Кореєю та Новою Зеландією.

Нова угода, підписана диктаторами, фактично замінила старий договір про дружбу та взаємну допомогу 1961 року та декларації про добросусідство, укладені на початку двохтисячних. Поки немає офіційного тексту, про його зміст можна лише здогадуватися, кажуть глядачі. Один із варіантів чимало – від найгіршого сценарію, за якого частина північнокорейських солдатів воюватиме на українській землі, до найоптимальнішого, за якого нічим глобальна дружба двох тиранів не закінчиться.

Тим часом путін уже прибув до В'єтнаму. Та встиг похвалити його, цитую, "збалансовану й прагматичну позицію щодо вирішення кризи в Україні.