Під обстрілами вони пораються на городах, займаються господарством та доглядають худобу. Так живуть у селі Приморське на Запоріжжі. Цей населений пункт ворог обстрілює постійно. Найчастіше гатить дронами та артилерією. Багато місцевих жителів виїхали. Втім, чимало місцевих відмовляються покидати рідні домівки. Про життя за декілька кілометрів від лінії фронту - далі.

Уламки російського безпілотника Любов назбирала на власному подвір'ї. Каже, ворожа "пташка" прилетіла у Приморське цієї весни й накоїла чимало лиха. Найбільше постраждав брат жінки - Володимир. Під час вибуху чоловік саме був на вулиці.

Володимир, житель села Приморського:

Мене звалило, як муху, у вухах дзвенить, я кричу Люба, не пойму, що таке, пилюще тут, і ось в ногу ранило чи стекло, чи що воно.

Вибухом пошкодило оселю та прибудови на подвір'ї.

Любов, жителька села Приморського:

Побито усе, упав коридор повністю і побив кришу, і тут не було криші. Повиривало всі двері в хаті, тут ось нема дверей, повиривало, це вже шиферу ото трошки люди дали, так прикрили.

Удар був такої сили, що навіть криниця підскочила. І тепер її теж треба ремонтувати, каже Любов. Втім, попри небезпеку, виїжджати з села жінка не збирається. Не може покинути напризволяще оцих рогатих помічниць - корів Марту та Берізку.

У рідному селі залишається і пані Людмила. Її хата теж побита ворожими снарядами. У спальні тепер діра замість стінки. Сама господиня того ранку дивом не постраждала, бо вчасно пішла з дому.

Людмила, жителька села Приморського:

Я думала, що у нас хороший добротний дім, я думала, що ніколи він не так пошкодиться, тому що бетонні стіни, і шлакоблок, і кірпіч.

Після того обстрілу жінка назбирала біля хати миску уламків від ворожих снарядів.

Від російських снарядів та дронів жителі прифронтового села намагаються ховатися в будинках між двома стінами або в саморобних укриттях, на які перетворили власні підвали та льохи. Фіксувати наслідки обстрілів після кожного удару виїжджають поліцейські. Кажуть, по Приморському росіяни б'ють постійно. Здебільшого дронами та різнокаліберною артилерією.

Віталій Романча, начальник слідчого відділення відділу поліції № 1 Василівського райуправління поліції:

Іноді працює танк, який, на мою думку, найстрашніша зброя, тому що практично не чути виходу, і через секунду, дві відразу вже прихід. Бувають росіяни б'ють протягом декількох годин в хаотичному порядку, тому коли люди вже виходять з укриттів, вже повідомляють оператору 102.

Нині у Приморському мешкає понад три тисячі людей. Є і родини з дітьми. Поліцейські вмовляють селян виїжджати та допомагають з евакуацією. Втім, дехто виїхав і знову повернувся додому.

Людмила, жителька села Приморського:

Я виїхала на зиму, б з опалення у мене проблема там, там котел. - А чому ви повернулися? - Тому що в кумів жила, там сім'я, і то вони мене прийняли на зиму, а я в них 5 місяців була.

Коли у селі тиша, місцеві жителі пораються по господарству, доглядають за худобою та збирають перші врожаї на городах і в садках.

Тут майже на кожному подвір'ї вирощують власні овочі та фрукти. Втім, і городиною займатися стало складніше, кажуть у Приморському. Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС та знищили водосховище, у селі почалися проблеми з водою.