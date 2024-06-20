Як врятувати людину, що тоне: поради від рятувальників Вінниччини [ Редагувати ]
27 людей загинуло з початку року на Вінниччині на воді. Рятувальники вкотре нагадують про базові правила під час купання. Напередодні провели навчання з порятунку людей. Нагадаємо і вам, як надати першу допомогу тому, хто тоне.
+30 на термометрі, десятки відпочивальників на узбережжі Південного Бугу. Раніше цей пляж був обладнаний для купання. Та через війну його офіційно закрили.
Петро Аксєнєнко, колишній керівник водолазно-рятувальної станції:
На цьому пляжі випадків практично й не було. За мою каденцію на цій посаді. Просто тут завжди чергували рятувальники. Це другий мир. Зараз ці пляжі закриті. Тому що війна. Тривоги… І плюс до того епідеміологічна обстановка така, що купатися не можна….
Попри це, місцеві ігнорують заборони.
На березі збираються рятувальники. Роздають пам'ятки відпочивальникам і демонструють можливі наслідки необережної поведінки на воді.
Спочатку відпрацьовують порятунок людини, яка при тямі.
Володимир Яремчук, т.в.о начальника групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення:
Підпливаємо до нього бажано ззаду, оскільки він може за вас вхопитись, вдарити, і буде топити вас разом із собою. тягнути за волосся, вуха, одяг, якщо ви в одязі.
Далі показують, як дістати з води непритомного постраждалого.
Володимир Яремчук, т.в.о начальника групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення:
Обов'язково лице, а саме дихальні шляхи повинні дивитись у нас догори.
Рятувальники використовують круги та дошки "Малібу", а якщо відстань чимала - аероглісери.
Коли людина вже на суші, часто їй потрібна перша допомога. І кожна секунда - на вагу золота.
Наталя Нановська, фельдшер-рятувальниця:
Після 7-10 хвилин вже відбуваються процеси незворотні. Якщо дихає й у свідомості, ми просто переводимо її в стабільне бокове положення і викликаємо швидку допомогу. Якщо ж людина не дихає - ми починаємо з п'яти рятувальних вдихів. Для того, щоби розімкнути голосову щілину. Якщо людина після п'яти рятувальних вдихів не почала дихати - ми починаємо непрямий масаж серця.
В Україні від початку року на водоймах загинуло 383 людини. Є жертви й на Вінниччині.
Оксана Урбанська, речниця ГУ ДСНС у Вінницькій обл.:
37 випадків на воді. Під час яких 27 людей загинуло. Дуже прикро, що в цю цифру входить і двоє неповнолітніх дітей. 15 людей нам вдалося врятувати. Якщо ми говоримо про літній період, то це передусім ігнорування всіх застережень.
Головні причини трагедій на воді - використання для купання невстановлених місць, плавання у нетверезому стані та недогляд за дітьми.
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