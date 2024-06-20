Маємо виставити справедливий рахунок окупантам за знищене довкілля - Руслан Стрілець (відео) [ Редагувати ]
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець разом з головою американської фундації "AI for Good" Джеймсом Ходсоном підписали Меморандум про співробітництво. Про це глава Міндовкілля розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
AI for Good в Україні опікується платформою Svidok.org. За допомогою цього інструменту кожен громадянин України може залишити свідчення про злочини рф, зокрема завантажити фото- та відеодокази та розповісти про екоцид росіян в Україні.
"Вчора ми підписали Меморандум про співпрацю з американською благодійною організацією, яка фактично є тим, хто опікується такою платформою Svidok.org. Це платформа, яка в першу чергу направлена на збір всієї інформації громадян України щодо злочинів, які рашисти творять на нашій території. У тому числі там є велика кількість інформації про злочини проти довкілля.
Тому ми вирішили синхронізуватися, підписали відповідний меморандум і скоро синхронізуємо наш офіційний застосунок "ЕкоЗагроза", який направлений на збирання доказів і злочинів війни проти довкілля, з платформою Svidok.org і відповідно у нас буде обмін цією інформацією.
"ЕкоЗагроза" на сьогоднішній день є єдиним офіційним цифровим інструментом, який збирає і складає в кошик усі випадки злочинів проти довкілля, які у тому числі обробляються Держекоінспекцією і передаються частково в Офіс генерального прокурора для тих дій, які проводяться у рамках кримінальних проваджень.
Тому отримання ще більше таких свідчень та інформації - це точно нам сьогодні потрібно, оскільки наша задача - виставити справедливий рахунок окупантам...
Наше завдання - зібрати всі дані, верифікувати, доказати в майбутньому, що ці дані були зібрані в конкретному місці, в конкретний час. Важливо, аналізуючи кейси війн та збройних конфліктів, кейси репарацій, у тому числі за зруйноване довкілля, є велика проблема щодо збирання доказів у момент, коли цей злочин відбувається. Ми сьогодні це питання вирішуємо нашим застосунком "ЕкоЗагроза", а коли до нас долучаються міжнародні партнери, це стає значно простіше", - розповів Руслан Стрілець.
по темі
В Україні вже понад пів року діє програма FOREST RECOVERY. Як наслідок - урятована природа, нові робочі місця, території для дозвілля… До екопрограми вже долучилося понад 100 громад у різних областях України. Роман Барашев розкаже в деталях. Його репортаж із Чернігівщини.
Збитків на понад півтора мільярда гривень завдано Національному заповіднику "Хортиця". Більше про масштаби трагедії та екологічні зміни, які виникли внаслідок знищення водосховища, дивіться у сюжеті.
російські терористи скоїли злочин екоциду і залишили без питної води тисячі населених пунктів, завдали прямих збитків на щонайменше 2 мільярди доларів, змінили екосистему і ледь не спричинили ядерну катастрофу, поставивши під загрозу Запорізьку атомну станцію. Пригадаємо те, що українці пережили рік тому.
Країни "Великої сімки" (G7) до кінця року нададуть Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Водночас офіційний Київ вимагає конфіскації на свою користь всіх заморожених російських активів в якості компенсації за заподіяну шкоду
Безпека дітей стала темою четвертого саміту перших леді та джентльменів, який вже у вересні пройде у Києві. Що таке "дипломатія м'якої сили" і як вона може допомогти вберегти дитинство і життя маленьких українців в умовах російської агресії?