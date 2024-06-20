Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець разом з головою американської фундації "AI for Good" Джеймсом Ходсоном підписали Меморандум про співробітництво. Про це глава Міндовкілля розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

AI for Good в Україні опікується платформою Svidok.org. За допомогою цього інструменту кожен громадянин України може залишити свідчення про злочини рф, зокрема завантажити фото- та відеодокази та розповісти про екоцид росіян в Україні.

"Вчора ми підписали Меморандум про співпрацю з американською благодійною організацією, яка фактично є тим, хто опікується такою платформою Svidok.org. Це платформа, яка в першу чергу направлена на збір всієї інформації громадян України щодо злочинів, які рашисти творять на нашій території. У тому числі там є велика кількість інформації про злочини проти довкілля.

Тому ми вирішили синхронізуватися, підписали відповідний меморандум і скоро синхронізуємо наш офіційний застосунок "ЕкоЗагроза", який направлений на збирання доказів і злочинів війни проти довкілля, з платформою Svidok.org і відповідно у нас буде обмін цією інформацією.

"ЕкоЗагроза" на сьогоднішній день є єдиним офіційним цифровим інструментом, який збирає і складає в кошик усі випадки злочинів проти довкілля, які у тому числі обробляються Держекоінспекцією і передаються частково в Офіс генерального прокурора для тих дій, які проводяться у рамках кримінальних проваджень.

Тому отримання ще більше таких свідчень та інформації - це точно нам сьогодні потрібно, оскільки наша задача - виставити справедливий рахунок окупантам...

Наше завдання - зібрати всі дані, верифікувати, доказати в майбутньому, що ці дані були зібрані в конкретному місці, в конкретний час. Важливо, аналізуючи кейси війн та збройних конфліктів, кейси репарацій, у тому числі за зруйноване довкілля, є велика проблема щодо збирання доказів у момент, коли цей злочин відбувається. Ми сьогодні це питання вирішуємо нашим застосунком "ЕкоЗагроза", а коли до нас долучаються міжнародні партнери, це стає значно простіше", - розповів Руслан Стрілець.