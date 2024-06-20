Країни "Великої сімки" (G7) до кінця року нададуть Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Це компромісне рішення, яке Україна вітає. Водночас офіційний Київ вимагає конфіскації на свою користь всіх заморожених російських активів в якості компенсації за заподіяну шкоду.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих.

"Це компромісне рішення на сьогоднішній момент, тому що ми маємо певні засоби для того, щоб чинити супротив агресії рф. Тому надання 50 мільярдів доларів - це гарне рішення на поточний момент. Проте продовжуємо наполягати на тому, що конфісковані на користь України всі мають бути всі заморожені російські активи.

Ми знаємо, що лише в Euroclear знаходиться близько 300 мільярдів доларів, тому будемо продовжувати роботу, щоб домогтися конфіскації на користь України всіх російських суверенних активів...

На жаль, не вдалося на цей момент суттєво просунутися у питання конфіскації. Але це питання не знімається з порядку денного. Нас потрібні гроші вже сьогодні, нам потрібно підтримувати державу, тому 50 мільярдів - це прекрасне рішення на поточний момент, але працюємо далі, щоб стягнути всі активи, і росія понесла свою відповідальність.

Конфіскація суверенних активів завжди дуже чутливе питання, країна може допускати певні рішення, але на основі чинного законодавства. Необхідні зміни або комплексне рішення на рівні Євросоюзу, або тієї країни, яка зберігає активи рф, для їхньої конфіскації.

Звичайно, це призведе до певних складних процесів. У тому числі і побоювання є щодо курсу євро і ризиків зберігання активів інших країн у тих банках і в тих країнах, які ухвалять подібне рішення.

Однак Україна, як держава, яка страждає від агресії російської федерації, має повне право на компенсацію завданої шкоди. І саме суверенні активи мають бути стягнуті та спрямовані на це", - розповіла Інна Богатих.