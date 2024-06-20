Міністерство оборони України 20 червня запустило чат-бот "Армія+". Він призначений для консультації та допомоги військовим та їхнім родинам, а також цивільним.

Щоб скористатися чатботом, потрібно перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань. Після чого бот надасть доступ до інформації, яка цікавить користувача. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Будь-хто там може знайти інформацію, яка цікавить людину. Вона там і для цивільних, наприклад, правила бронювання, механізм проходження ВЛК. Для війскових багато інформації. Наприклад, які документи потрібні для того, щоб отримати протезування від держави, куди їх подати. Де знаходиться адреса ТЦК та СП, де рекрутинговий центр. Він ( чатбот "Армія+" - ред.) тільки запустився, і вже 300 тисяч людей поцікавилися, що це таке і шукають там інформацію. Все, що стосується війська, - і для цивільних, і для військових.

Наприклад, що робити, якщо зникла безвісти ваша рідна людина, як отримати виплати у разі загибелі. Тобто все це там описано і доволі чітко, з інформацією про те, які треба документи і куди їх подавати" - розповів Лазуткін.

Речник Міноборони нагадав, що 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

"Вже оновили свої дані більше двох мільйонів українців - 2 мільйони 200 тисяч навіть трохи більше зараз. Переважна більшість 1,8 млн - в застосунку "Резерв+", при чому вже понад 750 тисяч згенерували військово-обліковий документ електронний з QR-кодом, з 18 червня така можливість є. Перезавантажиш оновлений застосунок - получиш QR-код. У тому числі і на кордоні він є дійсним, абсолютно відповідає паперовому документу.

Ще майже 300 тисяч людей маємо, які оновили свої дані в ТЦК та СП, і трохи більше, ніж 300 тисяч у ЦНАПах. Такі показники...", - розповів Лазуткін.