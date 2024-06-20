Міністерство оборони України запустило соціальну рекламну кампанію "Будь собою". Ця ініціатива спрямована на залучення українців до лав ЗСУ. У рамках кампанії громадяни мають можливість стати військовими, обравши вакансію на сайті army.gov.ua або відвідавши рекрутингові центри для отримання консультацій. Наш наступний сюжет про дівчину із позивним "Афіна", яка доєдналась до лав української армії саме через рекрутингову кампанію. Чому вирішила стати військовою та як проходить підготовку у навчальному центрі - бачив Михайло Манилюк.

Це "Афіна". Дівчина має неперевершений голос.

Позивний "Афіна" - військовослужбовець ТрО ЗСУ:

Я творча людина. Співачка я. В мене був творчий колектив, я - вокаліст. Працювала в оркестрі, артистом. Розформували оркестр, багато колег поїхали за кордон, тому що проблеми почалися з роботою. А хлопців багато пішли до ЗСУ, мобілізувалися.

З перших днів повномасштабної війни "Афіна" вступила до добровольчого формування територіальної громади.

Згодом, через рекрутингову компанію поповнила лави Збройних сил України.

Позивний "Афіна" - військовослужбовець ТрО ЗСУ:

Я звернулася, зразу мені подзвонили, зустрілася з представниками. Ну і якось так пішло. Навіть і не очікувала. Першого числа я зустрілася з представниками, а в кінці уже поїхала до навчального центру.

Тут у навчальному центрі дівчина фізично загартовується. Поки що ось так.

І сальто! Ха-ха-ха.

І відтискається від лавки.

Ось цей намет - нова домівка "Афіни". Тут вона разом із побратимами-дівчатами відпочиває.

- Проживаємо ми в таких ось сучасних наметах. Вони з підлогою. Це нам подарували кожній такі спальні мішки. Вони зимні, дуже-дуже теплі. Під них ми кладемо такі каримати. Вони теж зберігають тепло. Такі ось ліжка, вони з такими кармашиками, туди можна щось покласти, особисті речі, дуже зручно, ліхтарики, телефон, павербанк. Коли вночі сирена лунає. Дуже треба швидко-швидко зібратися і піти до укриттів. - Біля Вашого ліжка поки що не вистачає лише зброї. - Так точно. - Вже знаєте, де буде стояти? - Ні я ще про це навіть не подумала. Але ви мене наштовхнули на гарну ідею.

"Афіна" дуже любить куховарити. Втім, навіщо куховарити, якщо в ЗСУ смачно готують?!

Тут годують, просто райська насолода. Дуже смачно. Навіть солодке дають, дуже багато. Я навіть не очікувала. Це не та армія, яка була раніше.

Не кухарем, а снайпером вирішила стати дівчина. Адже, має міцний характер, і готова до будь-яких випробувань.

Позивний "Афіна" - військовослужбовець ТрО ЗСУ:

- Тобто у Вас такий, знаєте, жіночий і можна сказати стальний характер? - Так точно. Я по східному - тигр, тому мені - це не страшно. Треба цілу добу лежати недвижним. А особливо взимку - це дуже важко. З дитинства мене вабила зброя. Дуже хотіла навчитися стріляти, і така у мене з'явилася можливість.

Захищати та звільняти рідну землю від російських окупантів - ось чому "Афіна" взялася до зброї. Каже: ніколи не забуде той день, коли рашисти ледь не зруйнували її домівку.

Це було дуже близько, мене навіть підкинуло, і це вогнище засіяло прямо перед вікном. Це було дуже страшно. Здається, що час зупинився, і навіть важко дихати. Я вже навіть думала все, це кінець.

Знищувати тих, хто сунувся в Україну без запрошення, дівчина не вважає гріхом.

Позивний "Афіна" - військовослужбовець ТрО ЗСУ:

Я думаю, що це не вважається вбивством. Це просто війна і треба робити свою роботу і відноситися до цього інакше. Тому що ми захищаємо себе, своїх рідних. І хто піде на мене зі зброєю - я буду захищатися. Ми їх сюди не кликали й не хотіли цієї війни. Ми просто зобов'язані захищати свою землю, захищати себе.

"Афіна" хоче якнайшвидше пройти навчання і поїхати на фронт.

У цій амуніції "Афіну" не впізнати. Місяць теоретичних і практичних занять дали свій результат.

Позивний "Афіна" - військовослужбовець ТрО ЗСУ:

- Ви вже відчуваєте, що за цей час підкачали м'язи? - Так, можете потрогати. - Сьогодні вперше будете проходити смугу? - Так. Це для нас вперше. - Готові, не боїтеся? - Побачимо. - Ці вибухи вас не лякають? - Ми вже звикли.

Група військових разом з "Афіною" отримують настанови від інструкторів.

Завдання непросте, але реалізувати його можна, якщо працювати командою.

Військова разом з побратимами виходять на психологічну смугу. Перший етап - колючий дріт, під яким потрібно пролізти!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Зараз "Афіна" проходить вперше смугу перешкод. Тут реально по-справжньому пекельно. Повсюди вибухи, вогонь. Ось вона якраз долає сходи, які потрібно пройти. А попереду ще багато потужних і серйозних завдань, які потрібно подолати.

Перешкоди "Афіна" долає. Їй допомагає побратим.

Попри труднощі, групі вдається виконати завдання. Пораненого дотягнули до місця евакуації.

Позивний "Афіна" - військовослужбовець ТрО ЗСУ:

- Як Вам смуга перешкод? - Втомилась дуже!

За місяць навчань "Афіна" багато чому навчилася. Зокрема, розбирати й складати автомат. Автомат, який для неї став вже рідним.

Це мій можна сказати коханий чоловік. Я з ним не розлучуюсь, я з ним сплю. Ходжу їсти, навіть в туалет. Він мене завжди супроводжує. Після місяця тренувань - дуже просто. Після кожних тренувань, стрільб, треба його чистити. От і все. - А як зі стрільбами у Вас? - Дуже добре. Тверда п'ятірка.

Дівчина каже: військова справа - це її покликання!

Жалкую, що я раніше це не зробила. Ця школа дуже добре закаляє. Ми не купаємося в гарячому душі, а в холодному. Самі собі робимо налаштунки. Житло, все своїми руками, премо теж руками, тому що умов як таких немає, світла немає, живемо в наметах.

Захищати Україну повинні всі! І чоловіки, і жінки - вважає "Афіна". Адже від цього залежить наше майбутнє. Життя наших рідних. Життя наших дітей.