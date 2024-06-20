Поліція затримала жінку, яка вночі здійснила наругу над могилами українських військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія "Джуса" Пільщикова та Павла Петриченка. Затриманій 60 років, вона безпритульна з ознаками психічного розладу. Їй загрожує до 7 років в'язниці або примусове лікування в психіатричній лікарні.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок.

"У цьому нам допомогли відео з камер спостережень, які і зафільмували акт вандалізму, який скоїла на той час невідома громадянка. А у подальшому співробітники Печерського управління поліції за допомогою аналітиків кримінального аналізу оперативним шляхом встановили, що до скоєння злочину причетна 60-річна уродженка Вінниччини, яка тривалий час мешкає у Києві.

Ми її розшукали і затримали за її місце мешкання, якщо це так можна назвати. У принципі всі бачили ту світлину, в яких умовах вона проживає. Це недобудова в Печерському районі.

Наразі жінка затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вона перебуває в приміщенні Печерського управління поліції, де з нею відбуваються першочергові слідчі дії.

Кримінальне провадження розпочате за ч.2 статті 297 Кримінального кодексу України - це наруга над могилою. Але враховуючи обставини вчинення злочину, планується перекваліфікація на більш тяжчу статтю - ч.3 - "Наруга над могилою з хуліганських спонукань". Найближчим часом жінці буде повідомлено про підозру...

Вона мотиви свого вчинку ніяк не пояснює, у нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку, що в неї є певні розлади здоров'я. А тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка й визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії на момент вчинення злочину.

І за результатами цієї експертизи буде прийматись рішення, чи буде скерований до суду обвинувальний акт, чи відбудуться примусові заходи медичного характеру.

Якщо експертиза визнає її осудною, то згідно чинного законодавства їй загрожуватиме до семи років позбавлення волі", - розповіла Анна Страшок.