У Києві жінка потрощила могили українських захисників на Аскольдовій могилі. Зловмисниця вночі прийшла до парку, де поховані Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков та Павло Петриченко. Вона розірвала портрет Героя України "Да Вінчі", побила лампадки та понівечила державний стяг. Докладніше розкаже Єлизавета Яковлева.

Могили українських захисників - Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова за позивним "Джус" та Павла Петриченка - сплюндровані сьогодні вночі.

Порвані портрети, зірвані квіти, побиті лампадки, понівечений державний стяг. Таке було тут ще зранку. Це відео у соцмережах опублікувала бойовий медик Аліна Михайлова, додавши коментар.

Аліна Михайлова, військовослужбовець спецпідрозділу ЗСУ "Вовки да Вінчі":

Сім'ї та друзі це відновлять. Я прошу правоохоронні органи, окрім того, що звернути увагу на цей інцидент - забезпечити парк "Аскольдова могила" охороною. Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз.

Сплюндровані могили вже відновили. Це зробили родичі полеглих воїнів і просто небайдужі українці.

Тим часом у Київській міській прокуратурі з'ясували певні деталі. Заявляють: пошкоджені могили першим помітив охоронець парку "Аскольдова могила". За його словами, понівечила місця поховання полеглих захисників невідома жінка. В Офісі генпрокурора заявляють: правоохоронці вже затримали 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами.

Пресслужба Київської міської прокуратури:

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Навіщо жінка вчинила цей акт вандалізму - також наразі не відомо. Утім, поряд із могилами наших захисників встановлені 4 камери відеонагляду. Вочевидь, кадри з них допоможуть слідству.