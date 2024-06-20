Понад 300 випадків сексуального насильства в умовах війни. Саме стільки фактів зафіксувала Генеральна прокуратура України.

І сьогодні ж слідчі повідомили про нову підозру російському солдату. У липні 2022 року на території Харківщини він зґвалтував та побив місцеву жительку.

Усі жертви подібних злочинів в Україні можуть отримати так звані проміжні репарації - виплати у 3000 євро. Цим скористалися вже 40 людей. На яку ще підтримку можуть розраховувати потерпілі та чи можливо покарати окупантів ґвалтівників - в матеріалі Ніни Коломієць.

Я не бачила тих хто до мене торкався, я чула тільки їхні голоси.

Людмила Гусейнова досі у найменших подробицях пам'ятає так звану "прийомку" до катівні у Донецьку, яку росіяни створили в окупованому місті.

Людмила Гусейнова, правозахисниця, колишня політув'язнена кремля:

Я була заарештована у 2019 році в жовтні, і перші 50 днів провела в катівні-ізоляція. Я не бачила, хто саме мене роздягав при "прийомці" на ізоляцію. Це така традиція, бо я стояла з мішком на голові.

Постійні погрози, приниження. Допити за сфабрикованими справами. Побиття й катування. Людмила розповідає: окупанти тримали в'язнів у постійному страху і всіляко знущалися.

Людмила Гусейнова, правозахисниця, колишня політув'язнена кремля:

Когось катували, когось ґвалтували. Я чула крики тих, кого катували в сусідніх камерах. Я чула, як приїжджали на другий поверх бойовики після бойових завдань, бо там в них була казарма.

Зараз, за даними Офісу генпрокурора, в Україні зареєстровано 303 факти сексуального насильства, зумовленого війною. Серед потерпілих - 112 чоловіків і 191 жінка. Проте, за даними ООН, насправді незареєстрованих випадків у десятки разів більше.

Анна Сосонська, начальниця спеціалізованого управління Офісу Генпрокурора:

Поряд зі зґвалтуванням ми документуємо такі факти СНПК як погрози зґвалтування, погроза сексуального насильства, примус спостерігати за сексуальним насильством, коли вони вчиняються стосовно близьких родичів, членів сім'ї друзів, застосування електроструму до геніталій, каліцтво геніталії - дуже-дуже багато видів сексуального насильства, тому, на жаль, це все відбувається, це все відбувається кожного дня, але органи прокуратури, офіс Генерального прокурора, ми докладаємо усіх своїх зусиль для того, щоб документувати ці факти в етичний спосіб.

І хоча встановити особи ґвалтівників і притягнути їх до відповідальності - вкрай складно, перші вироки й навіть тюремні терміни в Україні вже є.

Вікторія Литвинова, заступниця Генерального прокурора України:

Нам вдалось ідентифікувати й повідомити про підозру 49 окупантам, до суду вже направлено акти щодо 29 осіб - п'ять злочинців вже отримали вирок, двоє в українських судах.

Проте справедливість полягає не лише в тому, щоб покарати винних. Підтримати потерпілих - теж серед пріоритетів. Напередодні парламентарі у першому читанні підтримали законопроєкт про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства в умовах війни.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Парламент проголосував за ініційований Мариною Бадіною законопроєкт, який вже в законодавче поле вводить питання проміжних репарацій, ми готуємо законопроєкт для другого читання, це означає, що пілотний проєкт буде потім масштабований на рівні держави. Також в реєстрі збитків, який запроваджений разом з Радою Європи, вже передбачений окремий блок для інформації про майбутнє відшкодування, які будуть здійснюватися росією для жертв СНПК.

Документ, який ухвалили нардепи, може розширити дію пілотного проєкту, що вже діє в Україні. Жертви сексуального насильства в умовах війни можуть отримати компенсацію розміром - 3000 євро.

Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики:

500 людей отримають допомогу в цьому році, але на наступний рік ми шукаємо фінансування для 2 000 постраждалих від СНПК - це якраз та можливість, яка допомагає нам актуалізувати цю проблему, і це моє звернення і до наших партнерів, і до міжнародних організацій допомогти з фінансуванням на сьогодні цього проєкту, тому що поки активи росії вони не використовуються для репарацій, але сподіваємося що це буде в майбутньому.

Люди, які постраждали від війни, зокрема, і жертви сексуальних злочинів, можуть також звернутися у Центри допомоги, які діють в Україні за підтримки ООН.

Массімо Діана, представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні:

Два роки тому Фонд ООН у галузі народонаселення запустив перший Центр допомоги врятованим у Запоріжжі. Він став безпечним простором для людей, які постраждали від війни, зокрема тих, хто пережив сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Нині такі центри діють вже у 12 містах України.

Сподівається на справедливе покарання для своїх кривдників і Людмила Гусейнова. Для цього співпрацює з правоохоронцями, а також допомагає тим, хто так само пройшов через російські тортури.

Людмила Гусейнова, правозахисниця, колишня політув'язнена кремля:

Я не хочу помсти, але я хочу, щоб ці люди були покарані, я хочу, щоб ці люди були названі, я вже сказала, що в кожного з нас є принаймні два обличчя, котрі ми бачили й котрі запам'ятали на все життя, ось ці обличчя. Хай пам'ятають. Ми не забудемо, ми будемо шукати, ми знайдемо і будемо вимагати покарання.

Людмила переконана: хай би як було важко, не треба мовчати про страшні злочини, які коять окупанти. Важливо звертатися, давати свідчення проти своїх кривдників, щоб російським катам і ґвалтівникам скоєне не зійшло з рук.