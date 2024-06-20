Ще одна країна підписала комюніке Саміту миру у Швейцарії. Замбія теж вирішила підтримати Україну. І стала 79-ю країною в списку підписантів. Нагадаю, українське керівництво назвало саміт у швейцарському Бюргенштоці великим успіхом.

А в росії інше трактування. "Не саміт, а формальна конференція, куди майже ніхто не приїхав". Цього тижня інформаційна кампанія з дискредитації зустрічі у Швейцарії сягнула свого апогею - кремлівські пропагандисти щодня присвячують цій темі годинні ефіри псевдоновин і обговоренню в ток-шоу. Основний меседж - зустріч що відбулася не мала жодного сенсу.

Чи так це насправді? І чому у такому разі, окупанти так багато часу приділяють цій темі? Даніїл Снісар розкаже більше.

Їхня пісня гарна й нова - дискредитують усе знову...

-Конференция по Украине в Швейцарии ожидаемо закончилась ничем. - Саммит по Украине в Швейцарии завершился провалом.

В кремлі вирішили підійти дуже комплексно до цього питання - дискредитації української формули.

Зараз ключова мета ворога - це не допустити, будемо так говорити, другий Саміт миру.

Чому ворожа пропаганда затерла до дірок свою платівку про відсутність сенсів саміту миру? З'ясуємо далі.

Не саміт, а конференція, подія, яка без росії, є формальністю. Так узагальнено звучать тези, які ворожа пропаганда просуває з початку цього тижня щодо саміту у Швейцарії.

І це кульмінація інформаційної кампанії кремля з дискредитації української формули миру, йдеться у звіті Центру протидії дезінформації.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації:

Відповідно за часи Незалежності такого просто Україна ще не організовувала насправді. Відповідно, доводиться якимось чином пояснювати, по-перше, своєму внутрішньому електорату російському, що насправді сталося.

Поїхали на фуршет та відпочинок у п'ятизіркових готелях. Це резюме журналістської роботи на телеканалі РенТБ. Там увесь репортаж із Саміту присвятили місцевим краєвидам та цінам у бутиках.

Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук:

Це, як мінімум не рядова подія, і їм потрібно, як мінімум зробити щось таке, що дискредитує всю ситуацію на цьому форумі. Тому це дуже просто: береться форум і починається чіпляння, маніпулювання за будь-які дрібниці.

кремлівські пропагандисти не втомлювалися обговорювати, скільки обмовок прозвучало у представників делегацій в їхніх виступах, хто й на скільки хвилин раніше пішов із зали.

Экс-президент США Харрис и канслер Германии Шольц демонстративно, зачем-то еще и унизили Зеленского, и покинули Саммит досрочно.

Дочасно, але з підписом загального комюніке, про яке, до речі, на росТБ - ні пари з уст. А у ньому, нагадаю 3 пункти: продовольча безпека, ядерна й енергетична безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців, яких росія викрала.

Леся Бідочко, заступниця керівника дослідницького центру "Детектор медіа":

Те, що ця програма "мінімум" вже нам вдалася - це дуже велика перемога. Це вже означає, що російські плани провалюються, тому що російський план, російський Мирний план - це встановлення якоїсь умовної Ялти-2, це встановлення якогось корейського сценарію, це фінляндизація України. Вона вже означає що ці сценарії не спрацьовують.

Свою інформаційну кампанію з дискредитації саміту росія розпочала ще на етапі його підготовки.

На початку, кремль неабияк налякала кількість африканських та країн Близького Сходу, які зголосилися на зустріч у Бюргенштоці. А тепер ще і їхня вірогідна участь у наступному, другому Саміті. Щоби цього не допустити кремль вкладає кошти у розвиток мережі пропагандистського телеканалу "Раша Тудей" на території цих держав з незмінною місією - промити мізки.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації:

Ця задача нам відома. Вона поставлена не тільки там рядовим пропагандистам, це задача, переважно яку виконує служба зовнішньої розвідки росії по певних дипломатичних і агентурних каналах, паралельно з цим супроводжуються інформаційні кампанії.

Використав ворог й тактику відвернення уваги напередодні швейцарського саміту, провівши свій показовий з'їзд країн БРІКС на рівні міністрів закордонних справ.Це також елемент пропаганди - створити картинку "грандіозної події".

Але за фактом мети цього збіговиська так ніхто й не зрозумів.

Леся Бідочко, заступниця керівника дослідницького центру "Детектор медіа":

І пропаганда так висвітлювала цю подію, що буцімто, бачите, у кожного своя окрема мирна конференція. Якщо у Швейцарії вона якась підробна, тому що там не запросили росію і не запросили там чи там, інші делегації не приїхали, то наша в Нижньому Новгороді мирна конференція дуже значить легітимна, легальна і так далі.

Нині обговорення Української формули завершення війни в так званих ЗМІ росії точаться навколо заяв путіна щодо миру на власних умовах, які той зробив за добу до початку зустрічі у Бюргенштоці.

Должны быть признаны новые территориальные реалии. Статус Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук:

Просто вони хотіли показати свою силу, що ви собі там зберетеся, хоч у вас там буде 200 країн, ми все одно суперсильні, і нам плювати, ми заберемо свою територію і так далі, і тому подібне, тобто він хотів показати, який він крутий, який він сильний. До речі й внутрішня аудиторія - це один з таких моментів, що це також могло б працювати, що ви собі збираєтесь, але свою територію ми в будь-якому випадку заберемо.

Ці тези путіна російська влада через пропагандистів та блогерів нині активно поширює у соцмережах: фейсбуці та в тік-ток. Для цього створюють ботоферми, а їх за допомогою штучного інтелекту навчили навіть коментарі писати українською мовою.