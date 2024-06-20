Угорщина, як і раніше, не хоче брати участь у діяльності НАТО в Україні, і витрачати кошти для допомоги нашій державі - повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан, коли підтримав кандидатуру Марка Рютте на посаду Генерального секретаря Альянсу. Це ігри угорського політикуму - наголошують учасники форуму "Україна - Угорщина: сучасний стан та перспективи відносин".

В залі зібралися науковці - і жодного політика. Вирішили з'ясувати, чи є точки дотику між Києвом та Будапештом. На зустрічі побував і Анатолій Журавльов.

Перше посольство Угорщини в 91-му році знаходилося в стінах нашого інституту.

І тут науковці, аналітики та експерти зібралися знову, щоб поговорити про українсько-угорські відносини та перспективи їхнього розвитку.

Юрій Якименко, президент Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова:

Відносини складаються досить неоднозначно, тому що з одного боку в публічній площині ми більшою мірою звертаємо увагу на ті вислови представників угорського керівництва, політикуму, які є дещо незручними й дискомфортними для України, зважаючи й на її ситуацію, і на її стратегічні цілі, тобто інтеграцію в Євросоюз, вступ до НАТО.

Таких круглих столів не проводили багато років. Для розвитку добросусідства це погано, кажуть учасники. Тож завдання цієї зустрічі - прагматично обговорити актуальні питання взаємовідносин двох сусідніх держав.

Олег Рафальський, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАН України:

Якоюсь такою специфічною ознакою сьогоднішнього заходу наукового є повна відсутність політиків. Повірте, моєму досвіду - їхня присутність іноді вносить деякі нюанси. Політики керуються інтересом, інтереси ці різні. Всі інтереси врешті-решт виходять на якісь електоральні ресурси, електоральні позиції й так далі. Тому ось тут без політичного, так би мовити, сегменту ми спокійно маємо це все обговорити, а політиків поінформувати про це.

Угорщина нині є партнером України - наголошують експерти. Зокрема, угорці допомагають нам справлятися з енергетичною кризою в умовах регулярних російських атак по енергосистемі.

Юрій Якименко, президент Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова:

Значна частина енергетичного імпорту в Україну заходить саме з Угорщини. Тобто насправді коло наших відносин воно набагато ширше, ніж воно попадає, як правило до медіа. Тому важливо на таких заходах намагатися оцінити ситуацію комплексно.

Чілла Фединець, старший науковий співробітник Центру суспільних наук Угорської дослідницької мережі:

Проблеми є, але не треба забувати, що й у нас політики, і у вас політики. Такого не буде, що не буде політики, а треба, щоб почули не тільки політиків, а й нас почули. Треба, щоб політики більш спиратися на нашу роботу, а не тільки на політичні побажання.

М'яка дипломатія нацменшин - один з дієвих способів побудови добросусідських відносин між країнами, вважають експерти. Тож у планах зробити такі круглі столи регулярними, залучати до них й інші держави.

Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті: